【羅際夫專欄】新興債基金績效靠北　當地貨幣、美元選那個

去年新興市場債券基金賣到翻，特別是當地貨幣新興債更是高居各通路熱銷榜的榜首，基金公司開心，銷售通路也 Happy，唯獨投資人覺得很靠北，因為，看到不過一年的光景，績效全倒，只有眉頭深鎖的份，於是就有人來問說：到底該買當地貨幣新興債還是美元新興債。

去年新興市場債券基金取代高收益債熱銷（但高收債券還是有一群死忠粉絲，賣得也還可以），有個很重要的原因就是美元走弱，新興市場貨幣抬頭，個個強勢表態，於是去年銷售新興市場債券的話術就是，不但可以享較有較高的殖利率，還可以享受升貨幣升值的利益，雙贏！

確實去年美元的走勢弱到很多人都覺得要崩盤了，不說別的，就說兌台幣走勢吧，有一些預測說台幣必定升到 28，27 元兌 1 美元的價位，甚至有更大膽的說法是 25 元，如今的美元對照一年前的走勢，簡直是天壤之別。

也就是因為美元走強，當地貨幣新興債券光是幣別就跌了不少，然後又因為資金怕愈陷愈深，36 計走為上策，又從新興市場撤出，於是新興債券市場一下子又由「貴」婦變「棄」婦，成了外資的提款機，因此也造成這些債券的價格也跟著明顯下跌。

所以，姐夫是建議買美元新興債比較「安全」囉？別急著下結論，為了這個問題，最近有機會碰到基金經理人都拚命問當地貨幣與美元債的發行與操作模式，以確定自己的認知有沒有錯。

通常美元新興債，指的就是在發行國以外發行以美元計價的債券，以印尼的 A 公司來說，他如果到美國發行它們公司的債券，就應該會用美元計價，(當然它也可以到別的國家或地區發行美元債)，基金公司在買 A 公司美元債券時，一般都會在發行當地開美元帳戶，用美元帳戶直接買賣這些債券，所以，美元漲跌都不會有帳面的匯率收益或損失，因此，我們就可以說，最近新興市場債券表現不佳，這些美元債就完全沒有影響嗎？(有些業務人員是這樣告訴客戶的)，未必喔！

因為 A 公司畢竟是在印尼，印尼的匯率波動自然會影響到它的債券價格，國外投資人買了它在當地發行的當地貨幣債券，首當其衝，而它在國外發行的美元債也可能會因債券價格的下跌而受波及，這影響是間接的，然而，如果說新興市場貨幣下跌，美元債完全可以置身事外，也太牽強了些。

繞了這麼多圈，大家有看懂嗎？希望有，所以，對我來說，選擇當地貨幣或是美元新興債不是重點，還是要回到那個市場是不是現在具有投資的價值與可以投資的價位，我認為，此時更要注意的是，部份新興市場已經開始有結束貨幣寬鬆政策，甚至有開始升息的跡象，這對債市的影響更值得持續追蹤！