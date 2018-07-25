【羅際夫專欄】我要存退休金７：定期定額做好比做滿更重要

說到定期定投資基金，我常被問到一個問題，就是定期定額要做多久？何時才要贖回？

「姐夫，我想定期定額投資基金，為自己的退休金做準備，然後等我退休時贖回，我就有老本了，這樣可以嗎？」當然可以，聽到有人能如此未雨綢繆替自己打算，算是有做在財理規劃，自然要鼓勵，但有時反問他們：那你們有沒有想過要存多久才贖回，有人會很爽快立馬回答，一退休就領錢呀，有人些則是熊熊答不出來，其實，這兩種反應都會讓我有一些些的擔心。

可能是過去基金業界早期在推定期定額投資共同基金時的教育做得太好了，不少人「以為」定期定額一做就要十年，二十年，中間只要每個月把錢存進銀行帳戶裡就好了，我曾在文章中開玩笑說，這是在投資「不動」產。

回答定期定額要做多久這個問題，請大家先想想一個狀況，想著想著你就通了。如果你定期定額的基金投資計劃一開始就設立是自己退休時才做個了結，萬一你設定的十年，或二十年大限就這麼不巧碰上了像 2008 年的金融風暴這種倒霉事，那就鐵定完全打亂你的計劃，而且原先預設的金額非但沒有增值，卻還有可能處於虧損狀態。

所以，我的觀念是做好比做滿更重要。什麼意思呢，就是看報酬率。我常在演講中問大家一個問題，如果你定期定額投資的基金在半年內就讓你獲利了 30% 以上，你會不會賣？很多人的答案是：No，理由是定期定額才做不到一年耶，為什麼要賣，這就是迷思了。

根據我的觀察，一檔好基金，如果長期 (五年以上) 的平均年報酬率如果能達到 10%~15%，就算不錯了，所以，如果一檔基金半年就讓你賺了兩三年的報酬，為何不賣？

接下來一定有人會問，那如果基金繼續漲怎麼辦？是的，有可能，但記得我說過人不是神嗎？萬一接下來是跌呢？因此，我還是堅持我的投資哲學：對帳單報酬有多漂亮都只是讓你「聞香」而已，有放進口袋的錢才是真正的獲利，別讓它看得到卻吃不到。

通常，話說至此，鐵定鋼定有人會說，我才做半年，金額不多，獲利也沒多少，就擺著吧，若是你有這種想法，錢在你手裡，你絕對有主導權，不勉強的，我的

觀念還是看投資報酬決定賣不賣，因為投資金額少但報酬高跟投資金額多但虧損，我寧願選前者，總比投資一堆錢後還虧錢要開心吧？

姐夫投資警語：

對了，一篇文章所述有限，但不可能每次都重覆相同的東西，有些觀念是連貫的，如果大家有興趣，可以把先前的文章找出來參考一下。

當然，文章純屬個人的投資想法，可能跟很多大師想的不一樣，絕無強迫大家接受的意思，認同，感謝，不認同，專家那麼多，聽別人的沒關係，不用浪費時間跟姐夫辯，把寶貴的時間拿去賺錢比較實在啦！