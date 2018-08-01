〈鉅亨主筆室〉推翻保護暴政！還我多頭山河！

壹、前言

(圖一：台積電股價日 K 線圖，鉅亨網首頁)

由台股主流類股中的主流，台積電股價波段走勢檢視；很顯然地驗證過本文在，2018 年 7 月 9 日所闡述「股價已經觸及底部區」；以計量經濟學 Robust Test 的驗證確如此。對照本次台股加權股價指數，該文領先預期到大盤趨勢扭轉演變；但以台積電股價短期表現，該文還是嫌落後。如圖一檢視台積電股價，台積電股價是在 2018 年 6 月 28 日當天，觸及波段低點 211 元 / 股；主筆文對台積電股價最底部仍是「馬後炮」；或許也是瞎貓碰到瞎耗子，無意中撞到的預測。但當時為何有這樣判斷？我們用後來的證據事實比對發現：一、會在 211 元 / 股進場買台積電股票投資人，必然有著對國際熱錢投資研究豐富經驗，對國際投資流程也必然有過實際操作。熱錢算計新台幣兌換美元，匯率短期最大的貶值價位；將資金適時進入到新興市場。本文在外匯變遷上，2018 年 6 月曾以 29 兌換 1 美元為基礎，以「必需報酬率」(Requirement Rate)6% 為波段貶值計算根據，則在此情況下其預期滿足幅度匯價在 30.74 兌換 1 美元。二、台積電股價被投資屬性是外資型態思維，外資投資行為區分為 Noise Traders、Talent Investor；後者投資人會在獲取現金股利「應收股息收入」後，選擇「再投資」(Reinvestment)。就是將股息再買進同樣的股票，以求取長期投資「複利效果」。三、在本文 2018 年 4 月 23 日認為，「狂砍最績優股票、外資底部發神經」一文之際，台積電股價是為 228 元 / 股，距離最低價位 211 元 / 股只有 17 元 / 股；誤差率為 7.45%。但新台幣兌換美元，當天收盤匯價為 29.45 元兌換 1 美元。台積電股價觸底價的 7 月 9 日，新台幣匯價是為 30.45 兌換 1 美元。由匯率的趨勢，與台積電法人說明會，釋出未來可能產業、經營績效成長趨緩展望；其實台積電法人說明會、並非是預期外的大利多。但在 2018 年 7 月 9 日之後，大力推升該股價的外資，預判應該是還停留在台灣的國際熱錢，或預估會確定要拿到現金股息配發；應該這些長期外資、與國內投信基金所進行的買進行為。

貳、以美 30 年期債殖利率：鑑定目前所見長期景氣是趨緩的！

(圖二：新台幣兌換美元匯率曲線圖，鉅亨網首頁)

這些熱錢的確是有幾項短期無憂的算計：一、台灣央行在今 2018 年可能不會升息，且美 Fed 今 2018 年最多升息次數為 4 次。在這種雙層重要變數思考下，新台幣在 2018 年底前，會大幅與過度貶值機率很低；新台幣兌換美元匯率變化，對國際投資機構是安全。因為在此情勢下、不會有新興國家自發性、政策驅動的貶值壓力。二、由保守觀點去檢視，尤其是美國 10 年期、與 30 年期公債殖利率差距趨勢演變。美國經濟景氣短中期、估計兩三年之內資金需求面是無憂慮的；因為 10 年期國債該漲就會漲。但是長期遠景是有憂慮的，因目前美 30 年期公債殖利率曲線斜率是平滑；這意味長期景氣是趨緩或即將衰退，企業資本支出暫時趨緩。當然這也是需要未來繼續追蹤與研究，因為企業隨時多會再提出，擴大或是縮減資本支出計畫。三、而美 10 年期公債殖利率，代表短期企業資金需求；這一種因為未來半年或一兩年訂單無虞，因此對生產原料需求熱度仍持續。檢視曲線圖豁然可見，美國 10 年期公債殖利率周曲線圖趨勢是，向上整理之後、再向上、資金需求是成長的。由於預估在兩年後，有效需求可能面臨轉為疲弱，未來兩年內 10 年期公債殖利率，短期具有上揚空間。在 FOMC 的 Federal Fund Rate 達到 2.25% 之前後，殖利率在 3.0% 與 3.25% 之間，這種成長態勢將會是常態。

(圖三：美國 10 年期公債殖利率周曲線圖，鉅亨網債券)

在這種情勢下，短期再投資是低風險的操作。以兩到三年時間，的確是可重新再進行波段或是價差操作。近期新興市場股市過去多頭行情，從 2016 年 1 月 16 日到 2018 年 1 月 29 日，總計兩年又 3 天。若從此計算開始即 2018 年 7 月 9 日，未來兩年就是從現在到 2020 年 7 月 9 日。時間點應該是，下一任美國總統選舉前；就是驗收川普是否連任的時候。以美國內部的政治行程論，2018 年 11 月是期中選舉；2020 年是再次總統選舉。如果全球各國所推行的多是財政政策，那與總統、或是政黨國會議員選舉，與其政策是有關。這就如同 2012 年，第二次希臘債務危機，及 2016 年的美國總統選舉、2017 年中的英國「脫離歐盟公投」、2018 年中的義大利主權危機。這些事件分別釀成：希臘股市與債市大跌、美股大漲、英鎊兌換美元匯率大貶值、義大利公債殖利率大漲。國家的安危與財政安全及財經政策，關係到股市、匯市、債市變化；政治事件優先反應的順序是匯市、債市與股市。

(圖四：美國 30 年期公債殖利率月曲線圖，鉅亨網首頁)

叁、新興市場各有國際產業競爭力！

美 10 年與 30 年期公債殖利率最大區別是，自 2017 年 9 月 Fed 宣告收縮資產負債表後，10 年期公債殖利率周曲線，開始向上揚升趨勢相對清晰可見；這一次空頭行情因此，持續到 2018 年 5 月 14 日，突破 3%、創下 3.13% 為止。這也可驗證為何美道瓊股價指數，在 2018 年 1 月 29 日衝高到 26,616.41 點後，突然大跌一段。股價指數領先產品訂單，因此股價指數先行做頭；之後企業以資金調度採購原物料，油價在 2018 年上半年上揚。但 30 年期國債就不是這樣表態，它在 2014 年 Fed 停止 QE 後，至今就多是 2.08% 到 3.2% 區間盤整，從來從未突破 3.2% 箱型頂。如果將 10 年期債殖利率，詮釋為等待訂單信號的資金需求；則 30 年期公債殖利率，則可解讀是長期資本支出遲緩信號。這也是為何，2018 年 7 月 19 日台積電「法人機構說明會」，兩位集團領導所釋放信息，是暫時降低資本支出成長。在總量上還是增加，但年成長率幅度放緩？這是否暗示人類人工智慧技術落實，是這一波段或這一個世代高科技的極致？全球最大石化集團，台塑企業雖然員工加薪，但也是對下半年產業景氣預期保守。在這些重量級上市公司的保守中，台股「萬一」點還會是常態？

這是因為未來新興市場股價的創新高動能，主要驅動力來自於財政政策，與全球保護主義。就台灣經濟而言；大陸國家主席習近平已將大陸環保樹立為企業標竿，他說「綠水青山才是金山銀山」；大陸各地因此大幅提高與嚴肅環保要求。這已觸動台商敏感神經，紛紛透過兩岸溝通管道對大陸提出合理要求。未來台商擴產是否將要轉向到東協？或繼續在大陸以真槍實彈，面對中國 2025 與轉型升級？或是回流到台灣？這成為台灣產業與主管工業單位，最想知道的問題。其實投資無國界，生產唯一考慮的是成本；銷售唯一顧慮的是市場大小，代工者唯一考慮是產業鏈完整性。以技術工資的水準，台灣製造生產的變動成本是相當有競爭力的。

肆、結論：保護主義下有其股市投資另類大多頭法則！

(圖六：台灣基礎建設藍圖，維基百科)

台灣央行似乎不想在 2018 年，就讓新台幣升息；或許該行也估計到國際金流趨勢，即已經見到 CRS 的資金回流。如果台商產業投資回流？或是資金回流？則台股加權股價指數，內資股票表現機會大為增高。就台股在財政政策誘因，即為軌道、水環、數位、綠色能源、城鄉與風力發電、國機國造、國船國造等產業，是為台灣財政政策主軸。2016 年初起鋼鐵、水泥等類股。其實甚麼樣的大環境就會塑造出甚麼樣的多頭；積善的人家必然有福，勤奮的人自然會有長期財富，業精於勤、荒於嬉。在保護主義之下，回流的資金將會帶動股市攻堅；不同的族群另起爐灶、股市菜色不同、但戲碼仍然昂揚精彩。

(提醒：本文是為財金專業研究分享，非投資建議書；不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)