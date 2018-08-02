臉書尋求開源項目 將WhatsApp變現賣廣告

臉書 (FB-US) 4 年前以 220 億美元收購 WhatsApp 通訊軟體後，將正式啟動獲利模式，開始刊登廣告，已獲取營收。

WhatsApp 週三 (1 日) 發布出售廣告的詳細計劃，並向大公司收費與使用者互動，啟動收入來源。WhatsApp 高層表示，這些措施旨在將企業與 WhatsApp 的大約 15 億個用戶聯繫起來。

臉書主要的成長開始減速，而上週財報失利使股價大跌 20% 對公司整體有所影響，開源節流應是短期內的主要任務。

臉書股價日線趨勢圖

此外，臉書高層與 WhatsApp 聯合創始人 Jan Koum 和 Brian Acton 在獲利方面出現了分歧，拒絕在 WhatsApp 上投放廣告的 Koum 和 Acton 兩人也都決定離開臉書。

出現資安問題及假賬號風波的臉書，其資安長 Alex Stamos 週三也宣布離職，而目前不會有人接替其位階。

WhatsApp 用戶每天平均交換 600 億條訊息，但通常往往是用戶對用戶，而非與企業之間交流。WhatsApp 首席運營長 Matt Idema 在認為，目前也無法知道是否有 B2C 的獲利方法。

目前 WhatsApp 變現的方法是將 WhatsApp 成為一個委外的客服中心，提供企業回復顧客訊息。取決於國家，收費將從 0.5 美分至 9 美分不等。

WhatsApp 表示，大約有 100 家公司正在測試這項功能，包括新加坡航空 (SINGY-US)、電子商務公司 Wish 和乘車共享公司優步 Uber。

優步表示，正使用 WhatsApp 來回答墨西哥、印度、和巴西的司機問題。