【大慶證券】盤前分析－蘋概股成盤面主流  惟須留意貿易戰衝擊



◆盤勢分析

美國貿易戰擔憂重燃，四大指數除 NASDAQ 小漲外，其餘指數全數收低。蘋果財報優於預期，昨日股價大漲 5.89%，但美國川普指示，原先對中國 2000 億美元進口商品課徵的 10% 關稅，決定提高到 25%，並預計於 9 月實施，中美貿易紛爭再起，所幸從指數走勢看來，四大指數中跌幅最重僅道瓊 0.32%，顯示市場並未因此驚慌失措，加上經濟依舊強勁，聯準會經濟觀點由扎實調高至強勁，經濟強勁成長有助支撐美股後市表現。

台股昨日早盤以小高開出，在蘋概股激勵、傳產股支撐下，指數終場上漲 40.6 點以 11098 點作收，從技術面來看，指數緩步墊高，守在所有均線之上，大盤日 KD 指標仍在高檔鈍化，指數持續偏多看待。雖貿易紛爭重燃，短線會將造成指數波動，但預期對指數整體影響不會太大，應不必過度擔憂。

觀察盤面，類股維持快速輪動，蘋果公布財報優於預期，第三季手機銷量有望較預期提升，帶動如華通、可成、健鼎… 等個股走強，另外台積電緩步墊高，鴻海止穩打底，大立光雖開高走低，但也未破壞多頭型態，整體來看類股陸續表態，在指標股如台積電、大立光等未明顯轉弱前，預期蘋概股漲勢將得以延續。另外財報表現優異個股，是盤面另一項關注的焦點，聯發科法說表示毛利率平穩優於市場預期，且推新產品搶佔高階晶片市場，短線利多出盡大漲，致茂除了第二季獲利優於預期，3D 感測、電動車檢測設備需求使展望看佳，盤中漲停鎖至尾盤，隨著時序來到 8 月初，7 月營收與第二季財報將陸續公布，基本面佳的個股可持續留意。傳產部分，展望佳的水泥、鋼鐵、塑化等類股也是陸續上攻，在台塑四寶帶頭上攻後，昨日轉為二線塑化如華夏、國喬等個股走揚，另外水泥雙雄在整理過後也是再次上攻，整體來看雖各類股輪動快速，不過可觀察到，輪動族群還是聚焦在基本面良好、第三季展望佳、進入旺季的類股及個股，因此在挑選上，建議以相關族群做為布局重點，如蘋概股、半導體、PCB、塑化、鋼鐵、工具機下游等。

