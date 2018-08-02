

◆盤勢分析

1. 聯準會結束了為期二天的政策會議，決議維持利率不變，聯準會的經濟觀點升級到了 "強勁"，預期聯準會於 9 月仍將升息。川普政府計畫對 2000 億美元自中國進口商品提高關稅，由 10% 提高至 25%。ADP 公司公布美國私人企業上週新增就業 21.9 萬人，預估為新增 18.5 萬人。週三美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.32 至 0.46％，美股四大指數短線偏多整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 5 日線至半年線，壓力為 11,200 點。

(3) 技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意選股方向可留意半導體、蘋概、網通、工業 4.0、內需、金融、生技、車用。

4.「2018 台北國際自動化工業大展」昨（1）日於南港展覽館登場，參展廠商超過 800 多家，今年展覽聚焦 5G、物聯網、AI 人工智慧、智慧製造等四大議題，共吸引超過 800 家業者參加，規模是歷屆以來之最，展示面積堪比 5.5 個足球場。可留意工業 4.0 相關的概念股。

5.2308 台達電董事長表示，第 3、4 季訂單看起來很不錯，目前原材料供應狀況有好一點，台達電已和大部分客戶談好，7 月起順勢反映售價，下半年的毛利率會好一點。第 3 季法人預估營收季增率上看兩位數。台達電如能守穩季線將有機會挑戰半年線。

6. 美中貿易戰越演越烈，美國商務部昨（1）日以國安為由，將 49 家大陸企業列入出口管制實體清單，對大陸實施技術封鎖，包括中國航天、中國電科及所屬單位都在名單中，消息傳出後，大陸軍工類股昨重挫。由於大陸監視器材製造巨頭海康威視列名其上，台灣安控業 3356 奇偶等台灣安控廠卻樂觀認為，美方動作的宣示意味大於實質影響，而且中美之間的對抗，對台廠而言是利大於弊。

7.LED 驅動 IC 廠聚積（3527）下半年進入旺季，聚積推出可讓 LED 顯示屏有效節電的高集成共陰驅動 IC，支援 HDR-Optimized 的 LED 驅動 IC 已打進三星頂級 LED 電影院方案，mini LED 驅動 IC 亦搭配客戶方案量產出貨。法人看好聚積下半年在新產品數箭齊發、以及 mini LED 市場滲透率快速提升的帶動，第三季營收將創歷史新高。聚積週三守穩季線轉強，上檔壓力先看 07/02 高點附近。

