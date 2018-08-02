美收緊外國投資審查 保護「關鍵技術」優勢 劍指中國

中國在美國的投資，未來預計將變得更加艱難。

美國參議院週三以 87-10 的投票結果，通過《外國投資風險評估現代化法案》，擴大聯邦機構的權力，加強外國投資的國家安全威脅審查，未來外資投資美國科技及房地產，將遭遇更嚴格的審查。

依據新通過法案，外國投資委員會 (CFIUS) 取得更廣泛的權力，可以國家安全為由審查並阻止潛在的外國交易。

德州共和黨參議員 John Cornyn 表示，美國不能繼續讓中國這樣的不良行為者，利用規避法律，侵蝕美國的國家安全優勢，這項法案將使這一過程現代化。

川普在 6 月份支持《外國投資風險評估現代化法案》，希望借此遏制中國投資，而不依賴極少使用的緊急事態法律。這是眾議院上週通過的 7170 億美元防務政策法案的一部分，預計川普將簽署這項法案。

依據新的法案，CFIUS 可以考量各種風險，除了國家安全因素，還包括美國在新興產業中的競爭優勢。

委員會可以更新有關「關鍵技術」的定義，以包括新的創新和尖端技術。如此，當 CFIUS 認為，外國投資交易會阻礙美國在技術和工業領域的優勢，就可以阻止交易。

華盛頓 Stroock & Stroock & Lavan LLP 律師事務所律師 Anne Salladin 指出，雖然法案沒有指出需要特別審查的國家，但來自一些國家—特別是中國的投資者，在關鍵技術和國會所認定需要全面審查的其他行業，交易將更難獲得批准。