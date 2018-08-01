美3D列印手槍合法化前夕遭禁

美國原定當地時間 8 月 1 日將 3D 列印手槍合法化，但由於憂心影響美國槍枝管制，美國 9 州檢察官昨 (7 月 30 日) 日聯手向聯邦法院提告，法院受理後即簽署暫時禁令，禁止 3D 槍枝藍圖公開下載。

美國 9 州檢察官對於未來任何人皆可下載藍圖與 DIY 製造槍枝深感憂慮，於昨日聯手向聯邦法院提告，法院受理後，西雅圖聯邦法官 Robert Lasnik 簽署臨時禁止令，禁止 3D 槍枝藍圖公開。Lasnik 表示，一旦設計圖公開，將會對美國民眾造成南以彌補的傷害。參議員 Susan Collins 表示，3D 列印手槍是可怕的科技發展，相信國會需要對槍支採取行動。

但 3D 列印手槍發明者 Cody Wilson 先前表示，表示除非看到實體禁令，否則他不會關閉網站或阻止用戶下載藍圖。華盛頓州檢察長 Bob Ferguson 說道，法官的命令很清楚，我們應該要保證公眾安全，回歸聯邦做出這個災難性政策以前的狀態才對！

這款「3D 列印手槍」由美國發明家 Cody Wilson 於 2013 年研發出來，被其稱作「解放者」。當年還將生產製造說明發布在網路上，隨即遭到聯邦警告且禁止散播，Wilson 在 2015 年以違法美國憲法保障的言論自由與違背人民有權擁槍權益為由提告。今年 4 月美國川普政府改變立場，6 月聯邦政府與 Wilson 和解，才讓這款設計圖再次曝光。

美國總統川普傾向在 3D 列印手槍合法化。(圖：推特)

任何人只要從網路下載 3D 手槍藍圖後，無須任何審查制度，即可列印 3D 手槍，它由塑膠製成，不具金屬材質，既無生產序號也無法追蹤，能避開金屬探測器，這些特性都可能增加美國槍枝管制的障礙。

法院的態度似乎和檢察官的期望仍存有落差，在暫時禁令過後，法院發言人 Brionna Aho 公開發言，法官命令並非要禁止該網站運作、而是讓製造與下載 3D 列印手槍藍圖回歸先前 (違法) 狀態。