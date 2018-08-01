美國下重手 傳對陸2000億美元商品關稅大舉拉高至25%

美國為了把北京逼回談判桌再出狠招，據傳川普政府有意把對中國進口的 2000 億美元商品關稅稅率，從原定的 10% 一舉拉高到 25%。

目前最新消息更傳出，美國財政部長梅努欽和中國國務院總理劉鶴正私下對話，希望能重啟貿易談判。

自 7 月 6 日美國啟動對 340 億美元中國進口商品加徵 25% 關稅，對另外 160 億美元進口商品的審議期將在本週三結束。外電報導，據傳美國政府可能在未來幾天發布的聯邦公報中，把川普原先威脅額外對 2000 億美元中國商品加徵關稅的稅率，從 10% 一舉提高到 25%，不過調整還未拍板定案。

消息指出，川普已指示美國貿易代表 Robert Lighthizer 把計畫加徵的關稅稅率提高到 25%。

據美國貿易代表辦公室稱，8 月 20-23 日公開聽證會結束後，擬議對 2000 億美元中國商品加徵關稅的公眾諮詢期將於 8 月 30 日結束。提高關稅稅率必須在聽證會之前宣布，這也代表川普政府對中國的施壓不斷增強，以迫使中國作出更大讓步。

另外，今日稍早更傳出梅努欽和劉鶴正進行私下對話，希望能重啟貿易談判，不過具體時間表、討論問題和談判模式尚未最終確定。目前中國官方尚未對此發表評論。

受到相關消息影響，今日亞股漲跌互現，日本、香港、中國和韓國股市走揚，澳洲股市則有所拉回。至於今天凌晨因中美貿易談判現曙光，一度大漲逼近 6.77 大關的離岸人民幣，早盤劇烈震盪，至截稿為止最低一路來到 6.8323。人民幣今日中間價再下調 128 點，以 6.8293 開出。