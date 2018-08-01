鮮活Q2賺回半個股本 上半年EPS 7.21元

鮮活果汁 (1256-TW) 受惠廣東及天津兩廠在地快速反應市場需求及供給發揮效益，營收提前在 5 月突破 3 億元大關，今 (1) 日公布第 2 季財報，毛利率、稅後純益及每股純益同步改寫歷史新高，單季每股純益 5.08 元，累計上半年每股純益 7.21 元。依目前鮮活果汁獲利進度來看，法人認為，今年將比照去年賺超過一個股本。

鮮活果汁第 2 季營收 9.34 億元，毛利率以 35.57% 創新高，季增 3.94 個百分點，年增 4.75 個百分點，稅後純益 1.56 億元，季增 1.38 倍，年增 63.65%，每股純益為 5.08 元；累計上半年營收 16.34 億元，毛利率 33.88%，年增 3.75 個百分點，稅後純益 2.22 億元，年增 59.82%，每股純益 7.21 元。

鮮活果汁第 2 季毛利率達 35.57%，年增 4.75 個百分點，再寫單季新高，主要是因廣東廠與天津廠稼動率穩健提升，公司也在去年跨足糖漿與口感添加物等高毛利新品，出貨量隨客戶快速展店成長帶動下，占營收比重亦明顯提高，帶動產品銷售組合優化。

鮮活果汁主管指出，公司在華南與華北地區布局已日趨成熟，第 2 季主要銷貨地區分別為華東地區 56%、華南地區 25% 與華北地區 19%，在各地滲透率也持續攀高；鮮活生產模式是為個別客戶量身調配訂製的客製化商品，受價格競爭影響較低，且隨客戶的展店數高速成長而產生明顯受惠情形。

鮮活果汁今年以來，在維持穩定稼動率表現下，進一步強化產品組合優化動作，持續增加高毛利產品銷售比重，帶動獲利成長表現高於營收成長表現，在新產能陸續量產前，公司將維持目前持續優化產品組合的銷售目標。