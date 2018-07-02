〈車市〉上半年銷售成績出爐 三大進口豪華車兩樣情

上半年車市銷售成績出爐，整體維持小幅穩健成長達 222194 台，年增 2.3%，不過，有車商成長幅度大，也有陷入衰退壓力的業者，以 HONDA 表現最好，年增 34.8% 至 20532 台，市占率已逐漸向 10% 逼近，不過，裕日車 (2227-TW) 代理的 Nissan(含 Infiniti) 上半年衰退 15%，福特和 BMW 也均有逾 10% 衰退狀況。

今年以來前 10 大車商中，成長表現最優異的車商是由和泰車 (2207-TW) 代理的進口豪華車 LEXUS，上半年銷量衝上 8953 台，年增幅高達 41.4%，熱賣車款以 SUV 為主，包括 RX 和 NX。

而成長居次的是台灣本田，總銷量 20532 台，年增幅 34.8%，主要是因兩款國產 SUV CR-V 和 HR-V 熱賣，兩款車平均每月都有 2000 台左右的銷量。

進口豪華車品牌 BENZ 同樣表現不俗，上半年新車總掛牌數 15353 台，年增 8.9%，以 C 系列和 SUV 車款 GLC 最熱賣，成長表現排名第三。

不過，BMW 表現相對落後，上半年新車掛牌 8012 台，年減幅 12.4%，已落後 LEXUS。

BMW 代理商汎德指出，BMW 運動休旅車重量級車款 X4、X5 陸續大改款上市後，是帶動 BMW 新車銷售攀升的重要動能，預料熱度延續至明後年。

另外，車市龍頭 TOYOTA(含 LEXUS) 上半年銷量 62314 台，年減 1.4%；中華 (2204-TW) 三菱僅年增至 1.1% 至 25556 台；Nissan(含 Infiniti)18898 台，年減 15%，顯示國產車的確正面臨進口車進逼的壓力。