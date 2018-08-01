智擎胰臟癌新藥納健保 挹注下半年營運動能

智擎 (4162-TW) 旗下二線胰臟癌新藥安能得獲得健保給付，如以約 1000 名病患 3 個月療程推估，智擎收入將上看 5 億元。智擎 7 月受惠安能得在西班牙里程碑授權金 300 萬美元入帳 (約新台幣 9117 萬元)，以及 8 月起陸續在台灣銷售安能得，下半年營運動能可望逐步加溫。

智擎旗下胰臟癌第二線治療新藥安能得，今 日起獲得健保納入給付，估計是目前全球唯一在胰臟癌一線化療失效後可使用的二線藥物，平均將可延長患者整體存活率約 6.1 個月。

智擎新藥安能得每劑獲健保補助 2.64 萬元，每個病患療程約需 3 個月，相關收入將於 8 月起陸續入帳，而先前於西班牙獲得里程碑授權金 300 萬美元 (約新台幣 9117 萬元)，於 7 月入帳，法人推估，將挹注每股純益約 0.62 元。

智擎總經理葉常菁表示，目前獲健保補助給付總額約為 2 億元，如果該年給付總額超過 2 億元，相關溢價機制有待與衛福部健保局協商。

業界預估，以台灣可能適用病患約 1000 人估算，病患進行一個療程約 3 個月，智擎在安能得新藥收入上看 5 億元。

智擎指出，該藥品目前在德國、英國、奧地利等國家，皆已上市；明年日本市場有機會開始可以使用安能得，葡萄牙、義大利的授權金有望挹注下一波智擎營收，不過預計在今年入帳機率很低。

智擎第 2 季營收為 4224.3 萬元，季增 24.95％、年增 44.95%，上半年營收為 7605 萬元，年增 89.68%。第 1 季稅後虧損 4914.5 萬元，每股純益 -0.33 元。