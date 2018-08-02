〈房產〉宏泰集團新莊副都心商用大樓 以近12億元底價標售

宏泰集團新北市新莊副都心全新商用大樓「宏泰高境」今 (2) 日公告公開標售，標售底價 11.97 億元，拆算建物平均單價約 46 萬，符合周邊市場行情，該大樓為宏泰人壽與宏園建設聯手打造，此案委由外資商仲高力國際標售土地建物，將於 9 月 18 日開標。

新北市新莊向來為新北市產業重鎮，其中新北產業園區更是新北市最具規模的產業園區，每年產值近 4000 億元，吸引鈊象電子、英華達、龍達塑膠、達運光電、藍天、三花等多家大企業在此設立企業總部，目前機場捷運已經通車、未來還有環狀線加入，預計今年底試營運。

高力國際資本市場及投資服務部執行董事黃正忠表示，新莊副都心自 2001 年都市計畫頒布實施以來，一直是新北市政府的重點發展區域，這兩年機場捷運線及中央合署大樓等公共基礎建設完工，加上佳能 (2374-TW) 總部進駐，新北市副都心發展已初具規模。

此標售案標的位於捷運站往電影文化園區之步行動線上，是全新完工獨棟單一產權商用大樓，地上 15 層，地下 4 層，樓地板面積約 2365 坪，另有 50 個坡道平面車位，土地使用分區為第一種商業區，12 層以上住宅可作企業會館、招待所、總裁居所或變更使照用途為商業使用。