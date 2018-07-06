東元越南馬達新廠動土 明年4月量產 開發招商目標引進1.6億美元投資

東元 (1504) 深耕新南向市場，昨天在越南平陽省美福三工業園區舉行動土儀式興建小馬達工廠，由董事長邱純枝親自主持，預計 2019 年 4 月起正式量產。邱純枝表示，越南將成為東元集團在東南亞的重要基地，目標為年產能 30 萬台。由於所在地為東元自有土地，東元指出，將會分五期開發招商，建設「越南東元科技工業園」，目標引進 1.6 億美元的投資金額。



東元在平陽省美福工業區興建的馬達新廠，佔地約 4.2 公頃。邱純枝指出，主要規劃是希望能整合東元在馬來西亞檳城廠，和越南同奈廠的生產資源，將美福園區的新廠建置成東元電機東南亞小馬達的生產基地。



東元表示，越南新廠將以生產高效率工業用馬達為主，採用自動化及連續作業，可縮短製程，提升效率，可望產能達到年產量 30 萬台，而銷售市場則是鎖定在越南、和其他東南亞國家，同時也供應北美、紐澳及歐洲市場。東元強調，美福新廠產品製程注重環保，採用水性漆，降低 VOC(揮發性有機物) 排放量 90%，可大幅減少空氣污染。



美福工業區是隸屬於越南國家投資的 Becamex 土地開發集團，位於胡志明市北方 50 公里處，靠近港口及國際機場，總共有美福一到美福五系列。東元電機早在 10 年前就斥資近千萬美元，取得美福三工業園區 50 公頃的土地，也是美福三工業區內最大的單一投資。東元將分五期進行規劃開發，在當地興建高品質的現代化科技工業園區，這座園中園內將涵蓋工廠區、物流區、研發中心、辦公室區、宿舍與生活機能區，以及包括商務中心、旅館、宴會廳、會議中心等商業配套服務，預計到 2027 年全部開發完成，可望引進 1.6 億美元以上的投資額。

