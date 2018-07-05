東元越南馬達廠動土 科技園區目標引入1.6億美元投資金額

東元 (1504-TW) 越南平陽省美福三工業園區小馬達工廠今 (5) 日動土，董事長邱純枝表示，預計明年 4 月起正式量產，年產量目標 30 萬台；另外，50 公頃科技園區將分五期開發招商，建設「越南東元科技工業園」，預計 2027 年全部開發完成，目標引進 1.6 億美元的投資金額。

邱純枝指出，越南將成為東元集團在東南亞的重要基地，馬達新廠佔地約 4.2 公頃，主要規劃是希望能整合東元在馬來西亞檳城廠，和越南同奈廠的生產資源，將美福園區的新廠建置成東元電機東南亞小馬達的生產基地。

東元表示，越南新廠將以生產高效率工業用馬達為主，採用自動化及連續作業，可縮短製程，提升效率，年產能目標 30 萬台，銷售市場鎖定越南和其他東南亞國家，同時也供應北美、紐澳及歐洲市場。

東元指出，美福工業區隸屬越南國家投資的 Becamex 土地開發集團，位於胡志明市北方 50 公里處，靠近港口及國際機場，總共有美福一到美福五系列，早在 10 年前投資近千萬美元，取得美福三工業園區 50 公頃的土地，為美福三工業區內最大的單一投資。

東元表示，將分五期進行規劃開發，在當地興建高品質的現代化科技工業園區，將涵蓋工廠區、物流區、研發中心、辦公室區、宿舍與生活機能區，及包括商務中心、旅館、宴會廳、會議中心等商業配套服務，預計 2027 年全部開發完成，可望引進 1.6 億美元以上的投資額。