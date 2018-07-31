【華冠投顧】加權帶量收紅K、揚明光學有亮點

鍾騏遠 分析師

◆一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

3504 揚明光：股價今帶量攻高漲停，收復昨日黑 K

由於量能突破萬張，明天有機會創整理以來新高點

若 7 月營收表現良好，股價有續強的空間。

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2327 國 巨：股價今日下殺帶量，出現承接買盤

目前半年線上揚，只要今天的低點不破、融資減少

後續將有機會沿半年線整理向上。

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2439 美 律：股價近幾日強勢表態，今量能持續放大

不過由於半年線下彎，高檔放量之後，留意量縮拉回

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6175 信昌電：股價拉回到前波低點之前，出現帶量買盤

若前波低點不破，後續能突破均量，就有機會重回季線

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1815 富 喬：個股今天出現量能，且股價仍在年線附近

因半年下彎，目前仍舊處於反壓之中，觀察扣抵值位置

八月中旬之後，才有機會表現，留意何時站上半年線

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# 台股盤勢分析：

加權指數尾盤收紅，月 K 線重回多方趨勢

由於被動元件仍是盤中重災區，僅部份個股

出現買盤拉抬，接下來整體族群是否能續強

仍舊要觀察國巨、華新科是否成功完成築底

目前加權指數半年線扣抵值仍在高檔區

下周三之後，將進入為期一個月的低檔區

屆時半年線上揚，台股自然有機會表現

加上近期外資呈現買超，若後續買超擴大

台股就有機會出現波段趨勢行情

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今天盤中焦點，除了被動元件個股反彈

蘋概股買盤升溫的跡象，但多數線型未轉正

光學則僅有揚明光帶量攻漲停，新鉅科創高

這兩檔個股或有著墨在無人商店，但相關題材

例如晶宏、精材等，都維持在平盤之上。只是

因指標股元太線型偏弱，是否形成主流仍需觀察

生技則是由大江、以及寶齡富錦領軍向上

整體而言，強勢個股仍有行情，但族群性而言

則是以 LED 比較整齊，不妨多多觀察後續表現

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※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。