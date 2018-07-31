【華冠投顧】台股區間整理 達邁領先漲停

藍慶賜 分析師

大盤小漲 23 點成交量 1567 億，大盤開低走低回測 10 均線，然後反轉向上，連續幾天的量縮今日成交量恢復到 20 日均量 1400 億以上，顯示資金並沒有撤退的跡象，只是觀望等待進場的機會。OTC 小漲收一根小紡錘線，OTC 目前仍處於季線與年線之間的區間整理。

(3059) 華晶科，多頭區間整理，等待放量突破上頸線，可望迎來一波漲勢。華晶科的影像技術應用於智慧手機、安控、無人機、掃地機器人等。華晶科也是高通設計開發夥伴，已完成虛擬實境 VR 360 原型相機開發，搶攻智慧物聯網市場，另一款商用監控攝影原型機預計下半年完成。

(6235) 華孚，股價位於年線與半年線附近來回震盪，等待量能放大突破年線反壓。華孚美鋁合金轉型新能源車，成果豐碩，更打入美系電動車大廠特斯拉供應鏈，八成業務來自於中控台 CID、以及二成營收來自轉向系統。

(3645) 達邁，跌破年線後止跌，可望迎來一波反彈。第 3 季 PI 產能已滿載，整體營收表現將視產品組合結果而定，價高的黑色 PI 銷量增加，將推升第 3 季及第 4 季營收走高。另外，達邁開發應用於 5G 的異質 PI 產品已經完成，目前積極尋求認證中。

(1760) 寶齡富錦，股價跌到年線後反彈，漲至季線後震盪整理，今天出現整理後的帶量突破上頸線。寶齡富錦腎臟病新藥拿百磷 2017/11/8 在美國拿下第二個擴充適應症的藥證，適用於慢性腎病的貧血症。日本合作夥伴 JT Torii 2018/7/30 宣布，以拿百磷進行的廣義貧血症臨床實驗，將進入第三期。目前拿百磷在美國、台灣、日本及歐洲都取得藥證，韓國及中國大陸正在進行中，未來不管是美國或是日本合作夥伴的臨床實驗數據等，三方都可以共享，而拿百磷新藥目前在美國、日本及台灣銷售量，占整體營收約 2 成。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估