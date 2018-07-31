【華冠投顧】震盪時留意好股，1773勝一、2349錸德、3034聯詠

華冠投顧 謝宗霖 分析師

震盪時留意好股，1773 勝一、2349 錸德、3034 聯詠

美股一樣壓回，大盤今天也是震很大，盤中被動元件股又是洗刷刷，不過今天有個比較不一樣的地方，昨日被動拖累了其餘的相關族群，但今天影響性變小了，有題材能交出數字的股已經開始在走自己的路，我們先維持原看法，萬一整理盤，個股表現為主。

指數的部分不多談，我們一樣把趨勢對，後續有望能走漲的標地，先例入口袋名單，似機而動。

接下來有蘋果的新機零組件拉貨，及台積電七奈米的相關供應題材，不管那個市場都會買單，那如果具備二邊的題材呢？會不會好點，1773 勝一的子公司佳勝就是嘉聯益 LCP 材料的供應商，LCP 是 5G 的應用材料，本身他又有出台積電的化學材料，FOR7 奈米的，投信卡位，線形也走強，可以留意；2349 錸德的季線扣抵要進入上升段了，近期又要公布七月營收，留意是否會表態即可；3034 聯詠走勢一直很穩，投信進貨，多方走勢，應有機會挑戰前高。

進入八月份，法人開始要出明年的產業報告，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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