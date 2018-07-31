日本6月工業生產下降且低於預期 失業率小升至2.5% 仍貼近25年低點

日本經濟產業省週二公布，6 月工業生產月減 2.1%，較前月 0.2% 降幅擴大，也高於接受日經調查的經濟學家預期之 0.4% 降幅。

產量下降的範圍廣泛，包括半導體生產設備、個人電腦、塑膠製品、汽油和碳纖維。4 月到 6 月一季的產量較前一季上升 1.2%。

然而，經濟產業省維持工業生產的評估，認為產量仍會逐步提升。根據報告中的調查，製造業預期 7 月產量增加 2.7%，接著 8 月擴大至 3.8%。

日本總務省週二 (31 日) 公布，6 月份全國失業率自前月的 2.2% 小幅上升至 2.4%，係因在職者為求更好的發展而跳槽，此失業率水準仍接近 25 年最低點。

在經季節性調整的 166 萬失業人口中，70 萬人屬自願離職，另 43 萬人則屬非自願離職，以及 36 萬人為新求職者。

日本勞動市場狀況正穩定改善，厚生勞動省數據顯示，可就業人數上升至 44 年新高，6 月開放職缺 / 求職人數的比例自前月的 1.60 上升至 1.62，意味著有 162 個職缺卻僅有 100 名求職者。

SMBC Nikko Securities 經濟學家 Koya Miyamae 表示，該比例可能會持續上升，因為人口結構變化導致缺工更明顯。

「經濟強勁，企業希望聘僱更多人手，但同時人口老化意味著能填補職缺的勞動人口更少。」

日本安倍首相上週宣布，將自明年 4 月起接受更多移工，以利解決旅館業和農業等勞工密集行業的缺工問題。

日本央行希望靠著緊縮，提升工資並提高消費者支出，以及讓通膨邁向 2% 目標，但這過程演進緩慢。

經季節調整後，6 月份日本勞工人數 6632 萬人，較上月少 0.6% 或 41 萬人。男性失業率 2.6%、女性失業率 2.2%。