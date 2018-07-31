〈自動化工業展登場〉參展廠商逾800家 聚焦工業機器人與智慧製造

「台北國際自動化工業大展」將於明 (8 月 1) 日起登場，今年首次擴大為雙層展出，參展廠商超過 800 家，也是世界前 20 大工業機器人品牌首次在自動化展上同步展出，聚焦工業機器人與智慧製造等領域，包括上銀 (2049-TW)、亞德客 - KY(1590-TW)、台達電 (2308-TW)、研華 (2395-TW) 與樺漢 (6414-TW) 台廠都將參展，預估延伸商機超過 10 億元。

隨著近年來 5G、物聯網、AI 與智慧製造等議題趨熱絡，今年度的「台北國際自動化工業大展」首次擴大為雙層展出，展示面積大小相當於 5.5 個足球場，參展廠商數量突破 800 家，納入更多自動化議題，也是世界前 20 大工業機器人品牌，首次在自動化展上同步展出。

此次廠商參展項目分為工業自動化、機器人技術、工業自動化通訊技術與軟體、五金工具暨廠房設備與工具機設備等五大類型。其中，工業機器人技術展示將由四大家族 ABB、KUKA、YASKAWA 雨 FANUC(世紀貿易代理) 領軍，與日系精工 - EPSON、OMRON、KAWASAKI、DENSO 等，以及歐系知名品牌 - UNIVERSAL ROBOTS、STÄUBLI 及 COMAU(鐠羅機械代理) 等展出，上銀、東佑達、達明機器人與台達電也會參與展出。

針對工業自動化通訊技術與軟體部分，也有包括研華、樺漢、立端 (6245-TW) 及西門子等工業電腦大廠也將參展，首次參展的融程電 (3416-TW) 將展示 IoT 及智慧工廠監控平台等技術。

此外，自動化關鍵零組件線性傳動元件近來市場需求火熱，上銀、THK、NSK、ABBA、易格斯 (igus)、全球傳動、亞德客、直得 (1597-TW) 等廠商也將在展中展示相關產品。