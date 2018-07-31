美律Q3營運增溫 外資調升目標價

美律 (2439-TW) 第 2 季轉盈，法說會對第 3 季釋出樂觀看法，看好營收將顯著成長，毛利率也看升，最新外資報告也同步上調獲利預估，二家歐系外資分別調升美律目標價至 163 元、173 元，投資評等分別是持有和中立。

歐系外資指出，美律第 2 季財報表現較市場原預期恐將虧損好，主受惠電競遊戲帶動 Gaming 耳機及無線降噪耳機出貨，預估下半年娛樂產品仍將是營運成長的重要動能，出貨量季增 50%，在產品組合改善下，有助毛利率回溫。

歐系外資表示，揚聲器在舊庫存去化告一段落後，預估第 3 季利潤率將可持續改善，可望脫離負毛利率情況，預估單季揚聲器出貨約 1000 萬套，今年揚聲器出貨量估年增 1 倍，將美律目標價從 160 元上調到 173 元，維持中立評等。

另一家歐系外資指出，美律法說會釋出第 3 季營運正面消息，因在娛樂用耳機領域具技術領先地位，加上主要客戶 Bose 訂單挹注，全年娛樂產品出貨預估年增逾 10%；第 3 季降噪耳機需求持續成長，預估娛樂耳機銷量季增 50%。

歐系外資指出，受惠平均銷售價格上漲，新產品推出，第 3 季毛利率將逐步改善，但因主要客戶定價壓力仍大，可能無法恢復到 2017 年水準，因此調降美律今、明年每股純益預測 13-14%，分別下修至 11.2 元、13.69 元，反映平均售價和毛利率下降幅度超出預期，但目標價則是由 155 元調升到 163 元，評等持有。

美律第 2 季稅後純益 7391 萬元，每股純益 0.38 元，轉虧為盈；上半年稅後純益 278.8 萬元，年減 99.67%，EPS0.01 元，僅在損益兩平邊緣。

展望第 3 季，美律指出，在各產品線動能顯現下，可望推升營收出現爆發性成長，重回營運巔峰時期水準，其中，娛樂產品年底耶誕節旺季鋪貨提前，出貨季增上看 50%；另外，揚聲器負毛利率問題趨緩，也有助毛利率回溫。