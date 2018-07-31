汽車關稅戰正酣 中國經銷商可望先嚐政策紅利大餐

加拿大、歐盟、日本、墨西哥與韓國等國家的高級官員，將於 7 月 31 日齊聚瑞士日內瓦，商討如何共同應對美國擬徵收進口車稅的威脅。無論結果如何，在低關稅、開放外資政策利多下，大陸經銷商可望吃一波政策紅利大餐。

上述國家無論商討決策如何，對美國可能有 3 種結果，第一種是基於汽車 2.5% 關稅不變，第二種是受到國際壓力，美國方妥協，實行符合各國接受的關稅稅率，第三種是川普成功將汽車關稅上調至 25%。

事實上，第一種發生的概率很低；若是第二種可能，各國普遍妥協接受，從而使原有的稅率保持不變，貿易環境沒有惡化；若是第三種可能，各國將以提高關稅應對，由於 WTO 原則，導致各國的貿易環境惡化，關稅之戰打響。

對於中國來說，如果美國實行第二種汽車關稅方案，因為中國的汽車出口到美國的份額很少，幾乎沒有影響，加上各國的妥協讓步，中國繼續保持汽車的開放力度，維持原來降低的關稅。

2017 年，在美國進口 830 萬輛汽車中，從墨西哥進口 240 萬輛，從加拿大進口 180 萬輛，從日本進口 170 萬輛，從韓國進口 93 萬輛以及從德國進口 50 萬輛，從中國進口僅 5 萬輛。

中國不僅在汽車關稅上作了降低調整，在投資政策上，也出台了一些利於外資的政策，比如持股比例的放開，2018 年完全放開新能源汽車的投資比例，中國和美國汽車投資及貿易環境對比明顯，汽車製造商或從美撤資進駐中國。如近日，日產汽車 CEO 表示，該公司尋求到 2022 年將其在中國的銷量擴大 100 萬輛，將在中國建設另一家工廠。

實際上，在汽車貿易上，中國進口的車型，美國的很少，主要德國、日本和韓國的車型，車型主要有寶馬、賓士、奧迪、本田、豐田及現代。寶馬、賓士以及奧迪銷量在國內一直保持前三強，2017 年合計銷量 174.72 萬輛，佔據國內豪華車市場超過 7 成的份額，也是國內各大汽車經銷商主要銷售的車型。

由於全球汽車製造商市場關注點放在中國，不管是在汽車投資上還是汽車出口上，中國仍是首選，這可能造就中國汽車行業的新一輪繁榮週期。

中升控股 (0881-HK) 是大陸最大的汽車經銷商，主要銷售車型為梅賽德斯 - 賓士、雷克薩斯、寶馬及奧迪等，其中梅賽德斯 - 賓士品牌車型銷售收入占比總收入超過 30%。和諧汽車 (3836-HK) 銷售的車型主要為寶馬、MINI、雷克薩斯、路虎及捷豹等，其中寶馬銷量占比超過 80%。其他經銷商如廣匯寶信 (1293-HK) 和正通汽車 (1728-HK)，重點銷售車型均為寶馬車型。

若美國實行第三種方案，如上文所說，中國汽車出口到美國的份額其實很少，影響非常小，且就全球出口來說，份額也比較小，如 2017 年中國汽車出口 106 萬輛，如果按照人民幣 14 萬元 / 輛計算，出口金額為人民幣 1484 億元，占比出口總額僅為 1%。因此，中國仍可能會選擇維持原有的關稅政策。

不過，若各國傾起關稅戰爭，汽車領域或只是冰山一角，很可能波及到其他行業領域，比如機電，這一塊是中國出口占比最大的一塊，中國不可能置身之外，也會加入關稅的戰爭陣營，這就導致了全球貿易環境惡化，最壞的打算是引發經濟危機。作為利弊衡量，美國最有可能實行第二種方案。

綜上看來，歐盟及日本等國商討應對美國提高汽車關稅的策略，最終映射到大陸汽車行業投資及貿易環境相對優勢，大陸汽車經銷商可望吃一波政策紅利大餐。

截至今 (31) 日 14:58，恒指跌 0.52%，汽車經銷商股也跟跌，中升控股跌 3.513%，報港幣 17.58 元；和諧汽車跌 0.604%，報港幣 3.29 元；廣匯寶信跌 4.382%，報港幣 2.4 元；正通汽車跌 3.011%，報港幣 4.51 元。