儘管與歐達成協議 汽車生產國仍將商討應對美可能加徵汽車關稅

知情人士透露，加拿大、歐盟、日本、墨西哥和南韓將於下週在日內瓦舉行會議，討論如何應對美國總統川普對美國進口汽車和汽車零組件加徵關稅的威脅。

川普政府考慮加徵 25% 關稅的想法受到汽車製造商、外國政府和其他機構的嚴厲批評，批評人士警告，這將提高汽車銷售成本、損害汽車銷售和全球就業機會。

《路透社》引述消息人士指出，近幾日來，幾家汽車製造強國一直在彼此談論他們對此的恐懼，以及如何對川普於 5 月 23 日根據「232 條」下令調查的可能共同回應。

這項調查可能幾週內就會完成，儘管去年從下令調查到最後導致鋼鐵關稅上漲 25%、鋁稅上漲 10% 花了 10 個月時間。類類調查開始後，商務部在 270 天內要向總統提出建議，然後他有 90 天時間考慮採取的行動。

雖然加拿大、歐盟和墨西哥在川普 3 月對鋼鋁進口加徵關稅後，也提高本國關稅進行報復，但目前還不清楚這些國家在汽車稅上會採取何種反應。他們的另一種選擇是在世界貿易組織 (WTO) 與美國作戰。

一名加拿大官員和一名墨西哥官員告訴《路透》，各國副部長將於 7 月 31 日在日內瓦集會，聽取對方的意見。

加拿大政府官員說，「這次會議意在團結主要的汽車生產國，以便討論對美國商務部第 232 條汽車和零組件調查的擔憂。」

墨西哥經濟部證實，副經濟部長 Juan Carlos Baker 將前往日內瓦出席「有關多項議題的工作會議」，其中包括會見 WTO 主席 Roberto Azevedo。加拿大外交部拒絕發表評論。

根據 WTO 網站，Azevedo 將於週一與 Baker 會面，隨後是加拿大貿易部副部長 Timothy Sargent 和日本資深副外長 Kazuyuki Yamazaki。墨西哥官員表示會議與汽車關稅問題有關。

汽車的最終關稅可能會打擊包括南韓現代汽車 (005380-KR)、日本豐田汽車公司 (TM-US) (7203-JP) 和德國寶馬公司在內的企業，以及美國品牌通用汽車 (GM-US)、福特汽車公司 (F-US) 和飛雅特克萊斯勒汽車公司 (FCA-US) 的全球工廠。

川普週三同意不對歐盟徵收汽車關稅，以換取減少美國產品的貿易壁壘，這有助於降低對貿易戰的擔憂，但他的最終決定將在未來幾個月內完成安全調查後才會知曉。

由於貿易摩擦，美國汽車製造商周三下調了全年獲利預測，造成股票下跌，因為投資人認為這些糾紛會損害利潤率和銷售額。

儘管美國與歐盟貿易談判取得突破的消息週四推升了汽車製造商股價，但計劃中的會議表明汽車生產國希望為最壞的情況做好準備。