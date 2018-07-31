分析：騰訊受6大魔咒困擾 Q2業績行不行 先看對手網易

騰訊 (0700-HK) 的「股王」光環黯然褪色，股價屢創今年低位，北水連續 12 個交易日減磅拋售逾港幣 42 億元，拖累騰訊從高位重挫 23%。今 (31) 日午盤後，騰訊再跌 2.397，報港幣 358.4 元。

圖：新浪財經

綜合市場分析，騰訊弱勢正受 6 大魔咒困擾：1) 股價倒轉跑輸大市。2) 北水急拋售。3) 大股東配股價潛水。4) 券商鬥削價。5) 遊戲業務增長現阻力。6) 週邊同業陷樽頸。

分析指出，投資界憂慮騰訊困擾重重，當中最核心的疑慮是，過去高速增長的主打業務手機遊戲收入出現不明朗因素。以騰訊今年首季資料計算，電腦及手機遊戲收入占總營收 48.7%，為最大收入來源，廣告業務則占收入 14.5%，舉足輕重。

然而，包括野村、摩根士丹利及德銀在內的 7 家大型券商，已經先後調低騰訊次季遊戲收益增長及非通用會計準則 (non-GAAP) 純利預測，繼而調低目標價 2% 至 12% 不等，掀起一陣削價潮。

野村中國互聯網研究主管史家龍早前撰寫報告，指騰訊大熱手游《絕地求生》因為「限韓令」影響而遲遲未能在內地變現，繼而拖慢整體遊戲收入增速。至於集團能否保持其他遊戲的競爭力，例如《王者榮耀》的日活躍用戶數水準，亦是股價走勢的另一關鍵。

值得注意的是，Facebook、Netflix 及 Twitter 的最新季績顯示，3 家科網企業的用戶數隻錄得小幅增長甚至倒退，拖累翌日股價急挫約 2 成。

騰訊將於 8 月 15 日公佈業績，被視為大陸手遊界最大競爭對手的網易 (NTES-US) 則先行在香港時間 8 月 9 日 (下週四) 清晨放榜，其業績將可作為次季手遊市場的參考。

分析指出，以騰訊 2016 年 12 月展開的升浪計算，現價已觸及黃金比率回檔 0.382 倍的水準 (港幣 363.1 元)，若股價再發酵不明朗消息，恐下探港幣 328 元支撐位。