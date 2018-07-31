〈財報〉渣打2018年上半年獲利大增30% 恢復中期股利政策

渣打集團 (2888-HK) 於週二 (31 日) 公布截至 2018 年 6 月份止六個月財報，受惠於大中華地區業績增強，上半年稅前獲利比去年同期的 17.5 億美元成長 34% 達到 23.5 億美元。有鑑於財務表現改善，資本強健，渣打銀行重新也發行了每股 6 美分的中期股息。

該銀行的營運遍及亞洲、非洲和中東，目前以亞洲為重點。2015 年執行長 Bill Winter 加入銀行後實施的大規模重整措施。而渣打銀行過去幾季的獲利成長，以及今年的股息回報都被投資者看作是 Bill Winter 掌政後的結果。

執行長 Bill Winter 表示，收益率的提高「增強了我們對於中期內達成股權收益率超過 8% 的決心，並肯定了我們恢復中期股息這個決定的信心。」

渣打銀行表示，目前股權收益率為 6.7%，還有一小段路要走。

渣打銀行目前來自亞洲的收益最多。北亞、香港和新加坡地區的業績強勁，零售銀行業務的營收成長了 9%。

該銀行在 6 月曾表示，計劃在香港申請虛擬銀行牌照，加入全球銀行金融科技的風潮，以吸引年輕客戶並提供數位金融產品。這個虛擬銀行將不會有實體店面，預計主要是提供零售銀行服務。

與世界各地的同行一樣，亞洲的銀行，包括香港和新加坡在內，近期致力於加大對互聯網和行動銀行服務的投資，以吸引新世代學生和年輕專業人士等客戶。