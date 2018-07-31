港股午盤跌0.55% 科網股集體大跌 騰訊跌近3%

恒生指數今 (31) 日低開 0.24%，隨後在 28600 點上下大幅波動，截至午間收盤，恒生指數跌 0.55%，報 28574.64 點。國企指數跌 0.44%，報 10997.46 點；紅籌指數跌 0.39%，報 4311.07 點。

科網股集體大跌。舜宇光學科技 (2382-HK) 跌 3.82%，領跌藍籌；騰訊控股 (0700-HK) 跌 2.72%；小米 (1810-HK) 跌 6.1%；金蝶國際 (0268-HK) 跌 7.73%；比亞迪電子 (0285-HK) 跌 5.8%。

四川成都市的民辦教育服務集團博駿教育 (1758-HK) 今日港交所掛牌漲 17.8%，報港幣 2.78 元。據輝立交易場資料顯示，博駿教育暗盤開市報港幣 2.6 元，較招股價港幣 2.36 漲 0.24 元。收報港幣 2.82 元，較招股價漲 19.492%，每手 2000 股，不計手續費，每手賺港幣 920 元。

新秀麗 (1910-HK) 跌 5.75%，報港幣 29.5 元。新秀麗遭摩根大通 JPMorgan Chase & Co．於 7 月 23 日在場內以每股平均價港幣 29.8434 元減持 794，395 股，涉資約港幣 2370.74 萬元。減持後，摩根大通的最新持股數目為 85259635 股，持股比例由 6.01% 下降至 5.96%。

恒指午盤成交量港幣 409 億元，分析指出，週邊人民幣未見穩定，股市繼續在低位橫行，成交量維持偏低水準。

截至午間收盤，滬股通淨流入人民幣 7.14 億元，港股通 (滬) 淨流出暫為人民幣 0.89 億元；深股通淨流入人民幣 6.84 億元，港股通 (深) 淨流入暫為人民幣 0.84 億元。

滬股通中資金流入最多的是保利地產，淨流入人民幣 5937 萬元，其次為三一重工、貴州茅台、中國平安、新城控股。資金流出最多的是華友鈷業，淨流出人民幣 1.14 億。

深股通中資金流入最多的是湯臣倍健，淨流入人民幣 2.45 億元，其次為木林森、海康威視、涪陵榨菜、順鑫農業。資金流出最多的風華高科，淨流出人民幣 1.8 億元。