市況差 鐵塔融資認購率不到3成 百濟神州首日僅得1240萬元

有望成為今年香港新股「集資王」的中國鐵塔 (0788-HK) 公開發售今 (31) 日截止認購，昨 (30) 日保證金融資認購截止，統計 11 間券商共借出接近港幣 10.08 億元保證金融資額，較公開發售集資額港幣 34.06 億元，認購率約 29.5%，不到 3 成。中國鐵塔預計 8 月 8 日上市。

據了解，雖然日前有投資者「抽飛」(取消認購)，但同時亦有投資者「入飛」(敲定頂頭錘飛)，令保證金融資認購不跌反升。券商表示，保證金融資認購率低或與最近市況轉差有關。雖然公開發售未足額，但較早前有市場消息指，國際配售部分錄得超購。

首隻「回流」在港作第二上市的百濟神州 (6160-HK) 公布最新試驗數據較上一輪佳，但首日保證金融資認購僅港幣 1240 萬元，以公開發售集資額港幣 6.588 億元計，亦未足額。百濟神州預計也在 8 月 8 日掛牌上市。

百濟神州昨日公布最新藥物試驗結果，其核心產品之一、專治經典型的霍奇金淋巴瘤 (cHL) 的新藥 Tislelizumab，最新截至今年 5 月 25 日的試驗數據顯示，患者的所需跟進時間 (follow-up time) 及緩解率均較今年 3 月底的試驗結果有所改善， 惟仍未達到所要求的中位數。據披露要求，百濟神州強調，最終可能無法成功開發及銷售 Tislelizumab。

香港經濟日報引述致富證券業務部主管郭家安表示，百濟神州來港作第二上市，定價需參考美國股價，由於當地股價由 2016 年上市至今已累升 6 倍，投資者或認為香港股價炒作空間有限，而且醫藥股近日受負面消息困擾，不排除投資者傾向投資其他已上市同業。

至於大陸四川教育民企博駿教育 (1758-HK) 今日掛牌，上市前夕其暗盤齊升，博駿的輝立暗盤開報港幣 2.6 元，較招股價港幣 2.36 元，漲 10.17%，盤中高見港幣 2.86 元，漲 21.19%，收報 2.82 元，升 19.49%，每手 2000 股，一手帳面賺港幣 920 元。在耀才暗盤收報港幣 2.8 元，升 18.64%，每手帳面賺港幣 880 元。

博駿公開發售錄得 236.71 倍超購，令該部回撥到 50%，即佔 1 億股。國際配售亦錄得大幅超購。一手中籤率 80%，申請 1000 手才穩獲 1 手，集資淨額港幣 4.384 億元。

此外，中化集團旗下，主要經營石油貿易、石油煉化、倉儲物流和石化銷售等業務的中化能源，擬在香港發行 H 股主板上市，並於昨日上載初步招股文件，聯席保薦人為摩根士丹利、中信里昂證券及中銀國際。

中化能源去年獲利人民幣 52.32 億元，年增 24.21%；今年首季賺人民幣 12.09 億元，較去年同期跌 46.06%。