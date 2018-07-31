中國放寬外資A股禁售期 從3年縮短為12個月

未來外資對中國企業做出戰略投資時，禁止轉讓期將會由先前的 3 年改為 12 個月。近來外資除了逢低加碼 A 股，另一個積極買入的目標就是中國國債。

為了增加外資投資意願，中國商務部計畫放寬外國投資人持股禁售期規定，由原先規定的三年調整為 12 個月內不得轉讓。並計畫降低外國投資人的資產規模，放寬為實有資產總額不低於 5000 萬美元或管理實有資產總額不低於 3 億美元，先前的要求分別為 1 億及 5 億美元，希望增加外資流入速度。不過今日 A 股並未受到太大激勵，持續在平盤上下震盪，截至午盤報 2868.15 點，跌 0.9 點或 0.03%。

中國近來向外資大幅放寬市場准入，不過除了 A 股，外資今年上半年也在大買中國國債。根據統計，外國來華證券投資跨境資金淨流入年增 2 倍。

值得注意的是，1-6 月份境外機構累計增持人民幣債券共人民幣 3984 億元，其中國債佔人民幣 3088 億元，佔今年上半年國債增量的 81%。中央結算公司數據顯示，截至 2018 年 6 月底，境外機構持有 9152 億元中國國債，年增足足一倍。

外資這輪之所以大買中國國債，一大原因是為了避險，尤其中美貿易戰是宏觀經濟的重要負面因素，加上 A 股大跌、信用債接連違約、P2P 倒債頻傳、房市不確定性大，讓資金紛紛流向國債市場。另一大原因在於，外資認為中國在經濟趨緩下，勢必會放鬆貨幣政策。

今年 1 月以來，中國 10 年期國債走勢強勁，從 91 漲到 96 上下，漲幅近 6%。

中國 10 年期國債走勢 (圖自新浪財經)

至於下半年，中國國債還能買嗎？由於下半年中國還可能再降準，銀行間市場資金充裕。利率債（包含國債）可能步入牛市階段，短端利率恐加速向下。包括海通證券首席分析師姜超、海清 FICC 頻道全球首席經濟學家鄧海清等紛紛看好債券牛市。