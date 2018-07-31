美國砸1.13億美元投資印太地區 專家：對比中國金額根本不夠看

美國國務卿 Mike Pompeo 昨 (30) 日宣佈，美國重視印度太平洋地區發展，將投資 1.13 億美元，聚焦數位經濟、能源與基礎措施，外界此舉是為回應「中國一帶一路」的宣示舉動。

外電報導，Pompeo 參與印度洋 - 太平洋商業論壇時指出，川普政府將努力擴大美國在印太地區的經濟參與度，強調美國認同戰略夥伴關係，而不是戰略依賴。他表示，美國將砸下 1.13 億美元投資新興亞洲國家的科技、能源與基礎建設計畫。

美國國務卿這番話意在爭取商界的信任，目前美國商業界對與川普政府的貿易立場仍抱持態度。美國商會會長兼首席執行長 Thomas Donohue 在同一論壇上更強調在印太地區貿易與投資的重要性，直指是當前全球成長最快且最有活力的地區，尤其印太地區國家已簽屬了超過 150 項雙邊和地區性貿易協議，反觀美國在印太地區只和澳洲、新加坡與韓國三個地區簽屬雙邊貿易協定，呼籲政府加速簽屬協議與盡快開放，否則很快就會被晾到一邊去。

Pompeo 承認，美國退出 TPP 後在印太地區的角色可能會受到質疑，但強調目前美國的關注點在印太地區，並力求打造更好、更高標準的雙邊貿易協定。Pompeo 更意有所指地指出，美國參與印太地區事務將有助於讓「人民不受脅迫或強權支配」，明顯針對中國的高息貸款和軍事擴張主義而來。

美國趕在此時推出這項計畫，外界認為意在回應近來爭議不斷的中國「一帶一路」。中國商務部昨日公布，今年 1-6 月對一帶一路沿線 55 個國家直接投資 76.8 億美元，金額比去年同期下降 15%，主要投向新加坡、寮國、馬來西亞、越南、巴基斯坦、印度尼西亞、泰國和柬埔寨等國家。

外界認為，這側面證實一帶一路正在降溫。尤其承包工程是中國一帶一路計畫的重要部分，但今年上半年，對外承包工程方面，中國企業在一帶一路沿線的 61 個國家新簽對外承包工程項目合約 1,922 份，新簽合約金額為 477.9 億美元，比去年同期大減 33.1%。

尤其近期爆出巴基斯坦因參與一帶一路計畫導致債台高築，當中「中巴經濟走廊」，中國投入資金高達 620 億美元。但巴基斯坦的第一條地鐵線路橙線已經使巴基斯坦債台高築，近期更傳出向國際貨幣基金 (IMF) 求援。外電更報導，中國在一帶一路沿線國家肆意發放的貸款，反而導致這些國家與中國關係惡化或者變卦，比如馬來西亞和斯里蘭卡等。

儘管近期中國一帶一路計畫開始遭到外界懷疑，不過外媒報導，美國外交關係委員會 (Council on Foreign Relations) 南亞問題高級研究員 Alyssa Ayres 認為，美國的 1.13 億美元的基金根本不夠，中國方面光是一帶一路就砸下了 1 兆美元資金，就算最近備受討論的巴基斯坦，中國也承諾提供 620 億美元，兩者相比明顯小巫見大巫。