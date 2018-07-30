大股東撐不住 A股再現賣殼潮

A 股前一輪大跌，固然有很多上市公司老闆主動增持力挺自家股價，但也有一些大股東挺不住，在股票質押爆倉危機下選擇賣殼求生，也讓中國的殼交易相當熱絡，相關概念股走勢更是強勁。

外電報導，在中國官方去槓桿壓力下，許多中國民間企業融資條件被大為限縮，股權質押融資管道又被當前熊市所阻斷。另一方面，中國證監會對首次公開發行 (IPO) 審核更加嚴格，也讓部分沒有通過的企業選擇借殼上市。

兩種因素交織下，光是 6-7 月至今，短短兩個月內滬深兩市就有大約 30 家上市公司公告實際控制人變更、正在變更或是籌劃變更，實現形式包括大宗股權轉讓、讓渡大宗股份表決權等。

這樣奇怪的現象，反映中國 IPO 和退市的管道若不暢通，殼股永遠有炒作機會。

不過殼股控制權轉移，也給投資人很大的想像空間，最新一例是 7 月 25 日晚間華塑控股 (000509-CN) 公告表示，控股股東西藏麥田對湖北國資委旗下公司湖北資管的人民幣 7 億元債務已經因違約到期，計畫透過讓與擔保的方式向債權方新宏武橋 （湖北資管子公司）轉讓西藏麥田 100% 股權，華塑控股的控制權將間接變更為湖北國資委，上週三至本周一股價已經連續四個漲停。

華塑控股近期走勢 (圖自新浪財經)

近來實際控制人變更案例大增，可分為主動和被動兩種原因。主動的話，是因為目前上市公司在這輪大跌後估值低，有人趁機收購優質資產；被動則是因為大股東在股價高時做了大量股權質押，現在股價跌深後，質押股份面臨平倉、還款的壓力所致。

《財新網》報導，在這波賣殼潮中，有很多國資企業一躍成為這些控制權轉讓的接盤者，例如上述所提的華塑控股，背後間接接盤人就是湖北國資委。

有券商投行主管表示，目前有許多民營企業大股東的資金都很緊張，殼價也跌得很低，當下更容易促成控制權轉讓交易。至於對國資企業來說，手頭並不缺錢，也有意願尋找上市公司做為資本運作平台，也讓相關情況頻頻出現。