中國政治局會議重申抑制房價 地產股聞聲大跌

中國政治局會議最新拍板，將維持經濟社會大局穩定擺在優先位置，財政政策方面要在擴大內需和結構調整上發揮更多作用，貨幣政策則強調，會維持流動性合理充裕。由於昨天會議重申「堅決遏制房價上漲」，導致今日開盤中國地產股跌成一片，跌幅一度超過 5%。

由中國官方媒體旗下微信俠客島解讀，昨日由習近平主持的政治局會議發布的公報通篇傳遞「穩」的訊號。除了在財政政策更加積極，將控制好貨幣供給總閘門作為約束條件，更提出「六個穩」，要穩定就業、金融、外貿、外資、投資與預期，看出中國官方對於經濟「穩定」的重視。

值得注意的是，外界先前預期去槓桿動作將隨著貿易戰與經濟趨緩而有所鬆手，不過昨天會議依舊重申「堅決去槓桿」的大原則，強調調整的只是力道和節奏，要求精準實施，但兼顧到不同市場主體的複雜需求，而非直接一刀切。

在穩定預期方面，更明確提出「堅決遏制房價上漲」，要解決房地產市場問題，持續引導「房住不炒」的目標，不因宏觀經濟政策放鬆而讓資金重新拿去買地、炒房。

瑞銀中國首席經濟學家汪濤表示，昨天會議結果和國務院會議寬鬆政策是一致的，但重申了對去槓桿化和改革的長期承諾。並指出，觀察可發現貿易戰並非聲明的重點，目前中國官方的關鍵問題仍然是高槓桿和結構性問題有待解決。

A 股今日開盤小漲開出，至截稿為止報 2879.97 點，小漲 0.12%。不過，受到昨天會議重申「堅決遏制房價上漲」影響，要下決心解決好房地產市場問題，今日房地產類股跌成一片，保利地產 (600048-CN)、萬通地產 (600246-CN) 等大跌逾 5%。

保利地產今日走跌 (圖自新浪財經)

中信證券指出，這次會議的政策導向在大方向上維持不變，不會出現部分投資人期望的大幅寬鬆或者放水行情。政策微調主要體現在財政的邊際寬鬆，預計後續的地方專項債提速和基建是重要重點。目前政策底部的特徵已經非常明顯，這會成為 A 股市場風險偏好的重要支撐。

中信證券預計，接下來不會有全面放鬆，但「補短板」這個看點值得關注，預計會有三項重點：落後地區的基建扶貧，如新疆等西部地區的高鐵、地下管廊等專案；鄉村振興，如農村電網、水利等設施；已有的國家大型規劃區配套的底層基礎設施，如粵港澳、雄安、海南等規劃。