三星將趕在蘋果前推無線充電 預計8/9發布

三星 (005930-KR) 計劃為其智能手機和即將推出的 Galaxy Watch 手錶發布二合一的充電器。無線充電器 Duo 的包裝已在三星 Unpacked 的 8 月 9 日新聞發布會之前遭網友公開，顯示可一次將 2 隻手機充電。

據了解，三星的無線充電器 Duo 包裝顯示可同時為 2 個兼容「Qi」的手機、或一隻手機和手錶充電。兩個放置區域都支持快速無線充電。

傳聞即將推出的 Note 9 將配備 4000 mAh 電池，而三星也已經註冊了一款新的無線充電器，可改善近期 Galaxy 智能手機的無線充電功能。目前尚不清楚無線充電器 Duo 是否能夠提供更高的輸出。

之前傳言預計三星將通過其下一款智能手錶重返谷歌 (GOOGL-US) 的 Wear OS 操作系統後，這次似乎其手錶將支援自家的三星 Tizen 軟體，而非使用谷歌的。

三星股價今日開盤下跌 2.21% 來到 46400 韓幣。

三星股價日線趨勢圖

無線充電器 Duo 隨著蘋果公司 (AAPL-US) 繼續在去年 9 月的 iPhone 活動中首次宣布的 AirPower 充電墊陸續推出。

雖然雙向充電器比較常見，但 Apple 表示 AirPower 將同時為 3 款設備充電，如 iPhone、Apple Watch、和 AirPods。

今年 6 月，在 AirPower 開發過程中，蘋果外傳面臨一系列技術障礙，如確保充電墊不會過熱並使用複雜的電路等。

三星的無線充電器 Duo 一次只能覆蓋 2 個設備。該公司的 Icon X 耳塞目前還不支持無線充電。