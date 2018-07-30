美圖領銜 更美App完成3.92億D1輪融資 宣稱已全面獲利

消費醫療平台更美 App 宣佈完成 5000 萬美元 (約港幣 3.92 億元)D1 輪融資，投資方為美圖公司 (1357-HK) 與道合母基金，華興資本繼 C 輪後繼續擔任更美 App 獨家財務顧問。

更美 App 成立於 2013 年，致力於為用戶提供整形、微整形、齒科、眼科、抗衰老等消費醫療領域社區、電商與金融服務。借助互聯網打通內容、社交與交易環節，實現高效的人群觸達。官方稱公司運營已進入全面獲利狀態。

據德勤《2017 年中國醫療美容市場分析報告》顯示， 2015 年中國醫療美容市場的規模為人民幣 870 億元，2017 年全年預計達到人民幣 1760 億元，分析預測，2020 年中國醫療美容市場規模將達到人民幣 4640 億元，年均複合增長率達到 40%。

更美 App 報行長劉迪表示，隨著 90 後與 00 後消費者快速湧入市場，虛擬美顏已經成為互聯網用戶剛需，消費者需求正在從線上快速傳導到線下，醫美行業將在未來 10 年內迎來真正的黃金期。更美 App 作為醫美行業的線上入口，連接線上流量與線下商家，打造優良醫美生態和消費環境，並把醫美行業的經驗複製到齒科、眼科、婦產科、抗衰老等消費醫療領域。

更美 App 本輪融資將主要用於 AI 技術研發、團隊擴充、地域與品類拓展，這也是更美 App 創建 5 年來的第 5 輪融資，投資方包括經緯、紅杉、騰訊、維梧資本、潮宏基、中信建投、複星、君聯等。

美圖旗下擁有包括美圖秀秀、美顏相機、美圖手機等軟硬體產品，同時擁有眾多女性用戶，兩家公司業務不同又互通互補。同時在資本層面之外，更美 App 還將引入美圖長期積累的影像技術與大資料技術，建立醫療美學智慧引擎。該引擎能説明千萬使用者通過上傳照片和視頻，獲取自己的專屬顏值報告與美學建議，同時向用戶推薦最適合的醫美項目與診所、醫生選擇。

劉迪表示，更美在 2017 年就已經啟動了相關研發工作，美圖的技術與資料積累將説明更美更高效地實現從線上虛擬美顏到線下實景美顏的加速對接。