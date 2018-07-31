中石油財測報喜 上半年獲利倍增 大賺150億

中石油 (0857-HK) 財測報喜。中石油昨 (30) 日公布，預計 2018 年上半年錄得股東應佔純利，較上年同期增加人民幣 135 億元到 155 億元，年增 107% 至 122%。

今年上半年歸屬股東扣除非經常性損益淨利潤按年增加人民幣 135 億至 155 億元，年增幅介乎 88 至 101%。去年上半年中石油歸屬股東淨利潤為人民幣 126.74 億元，而歸屬股東的扣除非經常性損益為人民幣 153.02 億元。

中石油昨收港幣 5.92 元，上漲 0.509%。

中石油股價

中石油表示，期內業績預增主要原因，包括公司優化生產運行、深化開源節流降本增效，以及原油、天然氣、成品油等主要產品平均價格按年同比上升等綜合影響。

市場預期下半年全球原油供應仍偏緊張，油價將獲支撐；同時，大陸改革民用天然氣價機制，利多油股。大行看好中石油 (0857-HK) 及中石化(0386-HK)，因兩家油股的天然氣價格提升，令盈利能力改善。

中金公司預測，在石油輸出國組織 (OPEC) 延續減產及伊朗原油供應未受制裁影響的前提下，下半年全球油市缺口仍將為每日 50 萬桶。整體而言，長期油價仍可看好，假設短期風險溢價消散，基本面支撐的公允價格仍維持每桶 70 美元。

同時，發改委早前發布通知，自 6 月 10 日起，居民用氣「批發價」最高可上浮 20%。美銀美林指，這次加價部分，佔中石油整體燃氣供應 15%，光是這一利多，將提升中石油今、明兩年獲利各人民幣 37 億及 82 億元，並調升中石油目標價至港幣 7.7 元，重申「買入」評級。

《星島日報》引述光大證券分析師裘孝鋒表示，中國石油原油產量全球第一，原油儲量全球第二，成為油價上漲的最大受益者。受益於原油價格上漲，公司原油勘探與開採業務盈利能力將大幅增強，而下游煉化業務盈利穩定。

日前中石化 (0386-HK) 財測也報喜，預料今年上半年淨利年增約 50%。