國巨再砸4.84億元買560張庫藏股 900元大關得而復失

被動元件龍頭國巨 (2327-TW) 再公告庫藏股進度，又砸 4.84 億元買回 560 張自家股票，不過雖然國巨積極進行庫藏股護盤，股價仍面臨沉重賣壓，昨 (30) 日仍以跌停鎖住 840 元作收，再失守 900 元大關。

國巨公告再買回 560 張庫藏股，平均每股買回價格 865.16 元，本次買回股份總金額 4.84 億元。

累計國巨實施庫藏股至今，已砸下超過 14.5 億元，共買回 1650 張庫藏股，執行率約 36.7%，佔已發行股份總數的 0.47%。

雖然此次國巨積極實施庫藏股，但面臨沉重賣壓影響，股價仍灌破 900 元整數關卡，被打至跌停作收，也是執行庫藏股以來首次跌停，跌停鎖住作收更是許久未見。

在國巨走弱之下，被動元件族群也一片低迷，華新科 (2492-TW) 同步亮燈跌停來到 382 元，失守 400 元整數關卡，大毅 (2478-TW) 也跌破百元大關，跌停 94.1 元作收。另外禾伸堂 (3026-TW)、奇力新 (2456-TW)、信昌電 (6173-TW) 等終場也是收在跌停價位。

不過隨著華新科、禾伸堂、信昌電等公布陸續第二季財報，三家公司獲利均呈現成長創高，單季賺贏去年整年，且持續展開擴產佈局的行動。法人認為，顯然公司仍看好下半年 MLCC 市況可望續強，將有助增添市場多頭的信心。