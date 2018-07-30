單季賺近一股本 華新科Q2 EPS 9.03元 擬辦現增擴大規模

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (30) 日公佈第二季財報，受惠 MLCC 漲價效益，單季稅後純 益達 43.67 億元、季增 234%、年增 886%，每股純益 9.03 元，創下歷史新高。而看好 MLCC 市況，華新科也擬規劃辦理現增 7000 萬元，增購 MLCC 生產設備，搶攻市場。

華新科第二季營收 113.84 億元、季增 71.39%、年增 122%，毛利率 56.67%、季增 20.8 個百分點、年增 32.25 個百分點，營益率 48.89%、季增 22.62 個百分點、年增 35.36 個百分點，稅後純益 43.67 億元、季增 234%、年增 886%，每股純益 9.03 元，營收獲利均創下歷史新高。

華新科上半年營收 180.26 億元、毛利率 48.97%，年增 25.33 個百分點，營益率 40.55%，年增 20.07 個百分點，稅後純益 56.76 億元，年增 576%，每股純益 11.74 元。

華新科第二季受惠 MLCC 漲價效應，單季賺進快一個股本，而看好 MLCC 市況仍佳，華新科董事會也決議辦理現金增資，增購生產 MLCC 產品之相關機器設備。

依照公告指出，華新科本次現增預計將發行 700 萬新股，總金額 7000 萬元。其中發行股份總數之 10%、70 萬股給員工認購獲配發、另外 10% 的 70 萬股公開銷售，剩下 80%、560 萬股將由原股東按認股基準日，依股東名簿所載股東持股比例認購。