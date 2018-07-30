永大經營權之爭落幕 許作名回鍋任中國總經理首要先拚損平

電梯大廠永大 (1507-TW) 經營權之爭落幕，公司派與市場派進入合作階段，市場派的前任總經理許作名今 (30) 日起回鍋擔任永大中國總經理，董事長許瑞鈞期許其能帶領中國業務 2 至 3 年內成功回溫，首要目標為損益兩平，許作名表示，未來營運首要重點為營銷，明年目標電梯受訂量 2.1 萬台，出貨量則為 1.5 萬台。

永大先前由於前董事長許作立與前任總經理許作名堂兄弟理念不合，今年股東會上演經營權之爭，不過，新上任董事長許瑞鈞與許作名在股東會後積極溝通，雙方進入合作階段，中國子公司總經理今日起將由許作名回鍋擔任，負責永大中國業務。

永大中國 2014 年營收達到巔峰狀態，全年營收達新台幣 180 億元，但從 2015 年起業績下滑，2016 年也未能復甦，使永大中國面臨業務下滑的壓力，在許作名回鍋擔任總經理後，許瑞鈞期許永大中國能開源節流，盼能在未來 2 至 3 年內使業績回溫，首要目標為損益兩平。

展望未來，許作名表示，未來營運首要重點為營銷，將積極拜訪大開發商與代理商，維持市場持續著力，目前有費保養市佔率為 31%，目標達到 4 成；產品與服務部分，將著重產品定位與競爭力，重視電梯安裝與品質穩定。

許作名指出，永大中國業務從 2008 年至 2014 年達到雙位數成長，但 2015 年面臨轉折點，2016 年至 2017 年由於中國推出棚戶區貨幣化政策，帶動三四線城市房地產發展，雖然今年起某些城市選擇性喊停，但一線與省會城市等，由於限價導致房產供不應求，市場價量齊揚，電梯安裝成長量達 3% 至 5%。

許作名表示，目前房地產剛性需求仍存在，距離城市化到達 75% 還有 10 年左右時間，明年目標電梯受訂量 2.1 萬台，出貨量則為 1.5 萬台。

許作名從 2002 年至 2015 年擔任永大中國總經理長達 12 年，在 2015 年至 2017 年 7 月調任回台，擔任台灣永大機電總經理，並於 2017 年 8 月退休，目前持股永大 4.42%。