台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月31日

據美國消費電子協會透露，蘋果成長最快的 Apple Watch、AirPods 及 HomePod 等產品，都被列入美國總統川普對中國提出的 2,000 億美元關稅清單中，面臨被課徵 10% 關稅。

台積電 7 奈米製程領先同業進入量產，近期再傳接單捷報。處理器大廠美商超微（AMD）繼日前說明今年下半年將投片的 7 奈米 Vega 繪圖晶片將交由台積電代工外，超微執行長蘇姿丰（Lisa Su）在上周法人說明會電話會議中，再度證實已與台積電合作試產出第一顆 7 奈米 Rome 伺服器處理器樣品。

在全球主要國家央行的超寬鬆貨幣政策緩步退場之際，政府部門又相繼推出擴張財政政策補位。這個轉變的步調雖然溫和，但仍將對全球經濟擴張提供支撐，並緩解貿易緊張及市場動盪的衝擊。



經濟日報

美中貿易戰 衝擊蘋果鏈

寬鬆貨幣退場 擴張財政來了

北捷買房地 老公寓大翻身

工商時報

台積勇奪超微７奈米大單

伊藤忠全數買下頂新 101 股權

大股東強制申報 排除上市櫃企業

聯合報

大立光將除息 可望挹注台股 97 億

日銀寬鬆政策有變? 市場僅低

人民幣跌逾 13 個月新低

蘋果日報

王道銀實習擠破頭 最搶手金飯碗

稱霸廉航 虎航飛日 14 航點

499 之亂 中華電上季行動營收減 4%

中國時報

貧富差距大 46％上班族花光光

觀塘港建三接站 中油唯一選擇

韓戰終戰宣言 陸擬加入簽署

自由時報

貿易戰訂單轉向 新南向台商好賺

鋼鋁稅助陣 美鋼鐵業獲利創高

週五會金控董總 顧立雄談 4 大議題

