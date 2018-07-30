禾伸堂Q2 EPS 6.12元賺贏去年全年 估下半年供需仍緊俏

禾伸堂 (3026-TW) 今 (30) 日公佈第二季財報，受惠被動元件產能擴充效益顯現，第二季稅後純益來到 9.67 億元，季增 97% 、年增 644% ，每股純益 6.12 元，賺贏去年全年每股純益 4.4 元。公司預期，下半年 MLCC 供需緊俏情形將延續，規劃逐季增產因應市場需求。

禾伸堂第二季合併營收 43.08 億元，季增 28 %、年增 35.78 %，毛利率 38.9%，季增 8.4 個百分點、年增 24.2 個百分點，營益率 27.6%，季增 10.3 個百分點、年增 23.6 個百分點，稅後純益 9.67 億元，季增 97%、年增 644%，每股純益 6.12 元，超越去年全年。

禾伸堂上半年營收 76.64 億元，年增 21.43%，毛利率 35.2%，年增 20.9 個百分點，營益率 23.1%，年增 19.4 個百分點，稅後純益 14.57 億元，年增 4.7 倍，每股純益來到 9.22 元。

禾伸堂指出，第二季因被動元件產能擴充效益顯現，營收占比已提升至 50%，季增約 46%，系統模組約占 22%；主動元件約占 12%；其他類約占 16%。

展望下半年，公司預期，MLCC 供需依然吃緊，將逐季增加產能，除持續深耕車用、工控、充電器等電源類高階利基型市場外，並依據市場需求變化彈性調整產品組合，擴大利基型產品市場滲透率。