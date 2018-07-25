A股又有新活水 兩大長期資金將投入

A 股長期資金又有新活水注入，中國人力資源和社會保障部最新指出，接下來除了推動基本養老金投資營運，還會加快推動城鄉居民養老保險基金和職業年金基金投資營運，代表 A 股將有兩大新的長期資金投入。至於已經在推動的養老金入市，最新消息指出，目前已完成受理階段的 29 支養老目標基金，已經進入審查階段，隨時有可能獲得批文。

這兩大長期資金中，2017 年城鄉居民基本養老保險基金累計結存達到人民幣 6318 億元，潛力較大。從去年下半年開始，相關部門就開始提出加快居民養老保險基金投資營運，如今人社部再放消息，代表今年很可能全面啟動城鄉居民養老保險基金委託投資。

至於職業年金方面，《證券日報》報導，武漢科技大學金融證券研究所所長董登新表示，未來職業年金從實賬規模來估算，每年事業單位職業年金繳費的總額大約有人民幣 3000 多億元，進入 A 股市場金額至少人民幣 500 億元。由於職業年金是「準強制性」的，因此較為穩定，在三年至五年內，預計職業年金總結餘將突破人民幣 1 兆元。

董登新認為，職業年金屬於長期資金，繳存能力較強，因為機關事業單位有政府預算做保障，繳費能力比較強，職業年金基金的積累會穩步增長，一旦開始投資運營將會對資本市場形成利好，且對市場的支撐力量遠大於企業年金。

國開證券分析師表示，城鄉居民養老保險基金和職業年金基金投資運營，並有部分資金進入股市，將帶動股市走向成熟，代表中國股市的穩定性有望持續增強，對於防範金融市場系統性風險具有積極意義。

另外，已在推動的地方養老金投入市場規模腳步也明顯加快。《上海證券報》報導，截至 6 月底，地方基本養老金委託投資的資金已有人民幣 3716.5 億元到賬並開始投資。與第一季相比，資金到賬速度加快，第一季新增到賬資金 335 億元，第二季新增到賬資金 650 億元。人社部更公佈，地方養老金 2017 年投資收益率為 5.23%。

《第一財經日報》報導，與此同時，養老目標基金蓄勢待發。市場不時有傳言稱，養老目標基金有望在近期獲批。養老目標基金一旦獲批，有望給市場帶來長線的增量資金。

北京某公募基金投資負責人表示，養老基金天生是長期的，在長期資金期限安排下，基金經理也可以更理性地安排他的投資行為，使投資更加偏向於價值，能夠更多投長期的混合投資，來熨平股市的波動。

最新數據顯示，目前已有 28 家基金公司申報了 57 支養老目標基金。已有 29 支率先完成受理階段，進入審查階段，也就是說，首次獲批的養老目標基金有望從這 29 支產品中產生。