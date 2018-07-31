監管機構熱情急降 傳阿里、京東擱置回A發CDR計畫

據《華爾街日報》報導，中國政府 6 月推行中國存托憑證 (CDR)，意圖吸引新經濟中概股回歸 A 股市場作第二上市，但監管機構對此的熱情已極速降溫。報導引述消息人士表示，阿里巴巴 (BABA-US) 和京東 (JD-US) 均已擱置發行 CDR 的計畫。

報導指出，中國證券監管機構對快速推出 CDR 的熱情已經降溫，相關公司也在推遲申請。消息人士認為，官員缺乏熱情，而其它政府機構提供的支持也不足。而相關官員們亦擔心股市疲軟，無力吸收如此大規模的股票發行，進一步吸乾 A 股市場資金流動性。

美東時間週一 (30 日)，阿里巴巴收報 184.82 美元，下跌 2.43%；京東收報 35.16 美元，跌 2.9%。

阿里巴巴股價

中國證券監管機構對 CDR 熱情降溫早露端倪，7 月 9 日在香港上市的小米 (1810-HK) 原本也有意在 A 股發行 CDR，但於 6 月中旬宣佈推遲 CDR 上市計劃，原因是中國證監會對該類公司的估值有意見，當時分析認為，CDR 是大陸一項重大的金融改革，若首個 CDR 令投資者蒙受損失，監管機構自覺難辭其咎，故首個 CDR 發行需要謹慎推行。

除了阿里巴巴、京東之外，百度 (BIDU-US)、網易 (NETS-US) 以 CDR 形式回歸 A 股的呼聲也很高，未來動向值得注意。