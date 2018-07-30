中國監管機關接連表態 疫苗造假禍首長生恐難逃退市命運

引爆中國這波疫苗造假事件的長生生物 (002680-CN，現已變更為 ST 長生)，包含公司董事長高俊芳在內 18 名高層已經被長春市公安提請批准逮捕。股票掛牌的深圳交易所也在周末發文表態，強調堅決貫徹退市決定精神，消息人士指出，監管部門的表態下，長生生物被強制退市的可能性大大增加，今 (30) 日開盤 ST 長生繼續跌停鎖死。

長生生物今日再度跌停 (圖自新浪財經)

醫藥衛生指數今日盤初一度跌逾 2%，創 7 月 6 日以來新低，該指數已第三天下跌，創下三週多來最長連跌。美年健康封跌停，通化東寶跌 7%，樂普醫療、華東醫藥等均下跌；部分疫苗股續跌：ST 長生繼續封跌停，長春高新跌 5%，智飛生物、華蘭生物均下跌。

上週五深夜，證監會修改退市意見，要求涉嫌公眾健康安全重大違法應暫停、終止上市。緊接著，深交所也在週末加班發文表態，將對相關配套規則進行修改完善，明確相關新老劃斷安排，報中國證監會批准後發布實施。

業內人士認為，從深交所 29 日的表態來看，修改完善後的《上市公司重大違法強制退市實施辦法》可望在近期出爐，而根據《辦法》作出的新老劃斷安排，長生生物恐怕已難逃退市命運。

無獨有偶，中國醫療健康管理公司美年健康也傳出，員工爆料該公司用早已死亡的醫生名義，以冒牌的醫生為病人簽發體檢報告。對此該公司澄清是員工因離職糾紛散發的不實言論，不過消息傳出後，今 (30) 日美年健康股價直奔跌停，也為中國醫療爭議再添一樁。