【鐘國忠專欄】尋找下一個隱形冠軍企業!

當我們大家覺得指數在高檔而居高思危時，卻不斷在市場聽到購併或者私募基金投資公司案，您該要繼續居高思危? 還是跟著法人腳步積極投資?

(一) 法人想的跟多數人不一樣

7 月下旬時上市公司榮化宣布，該公司董事會通過與全球第三大私募基金 KKR 簽署股份轉換協議，KKR 將以現金 478 億元（約 15.6 億美元）、溢價約 17.28%，收購榮化所有在外流通股份，同時預計在今年第 4 季完成，屆時榮化將私有化下市，當消息宣布之後，當然市場股價馬上出現大漲反應，同時也讓投資人發現到上市櫃公司中還有這些好公司，原來市場的法人隨時都有在留意一些好公司而作功課。

也許您會覺得，但大盤來到 11000 點高檔附近時，一般投資人都居高思危而不敢大量買進股票投資，但法人怎會在此時用高價買進投資? 事實上，我想最主要的原因應該是跟市場資金太氾濫有關吧! 由於目前利率如此低，而物價又上漲情況之下，如果財富要『保值』，還是得幫資金尋找出路!

(二) 隱形冠軍企業在哪裡?

其實投資人也可嘗試去尋找一些隱形冠軍企業，至於要如何的找? 筆者將提供以下 5 點方法給各位作參考:

1. 企業經營者形象: 不管是不是法人尋找的標的或者一般投資人，其最重要就是企業經營者的形象或理念是不是能被多數人接受，畢竟是拿資金出來投資，一旦遇到經營者理念有偏差，此部分投資有可能出現虧損，甚至於資金大幅失血，因此這點是非常重要，當企業經營者理念不對，其他都是多餘。

2. 全球占比高: 當然該公司的市場不單只是侷限於台灣，而是在全球在該產業相關的領域中，佔有一席之地，如此也才能在全球當中擴大營收規模。

3. 營益率相對同業高: 公司的獲利能力營益率數字並非要絕對高，畢竟每個行業都有其特性，但公司得在其相關產業領域中營益率要相對同業高，如此才能確保獲利的穩定性，同時也較能經得起長期景氣起起落落的考驗。

4. 每年穩定獲利與配息: 法人投資也希望其能夠有穩定的收入，尤其投資資金也需要成本，因此每年所投資公司若能穩定獲利且能有不錯的配息政策，相信這是不管用中期或長期角度投資時所最低的要求條件!

5. 合理本益比: 最後當然就是買方的投資成本要合理，如果上述種種條件都有，但公司股價處在相對高，此時法人興趣應該不高，因為他們希望尋找價值被低估者，如此未來才會較大的回報率。

整體而言，當市場資金氾濫時，您可選擇保守應對，但得接受物價上漲而影響購買力，然而法人卻是不斷地尋找『價廉物美』的標的，就看您用何種角度來看囉!