寶馬警告川普 加徵汽車關稅美國將損失就業機會

德國汽車製造商寶馬 (BMW-EU) 致函美國商務部長 Wilbur Ross，就美國對歐盟的加徵關稅提出看法，在信中寶馬提及，若美國執意加徵歐盟汽車關稅，恐怕將耗損美國的投資和就業機會。

寶馬的聲明是在美國與歐盟之間的關稅戰爭之際發表的，先前美國總統川普 (Donald Trump) 表示如果歐盟不消除自己的貿易壁壘，那麼就要對自歐洲進口的汽車加徵 20% 關稅。

基於國家安全問題，法律賦予美國總統限制進口商品的權力。不過，根據「貿易擴展法案」第 232 條，美國商務部長 Wilbur Ross 已經在對進口汽車關稅的加徵事件進行調查。

寶馬表示，該公司為美國經濟貢獻了 157.7 億美元，直接或間接僱傭的員工超過 12 萬人。

寶馬回憶說，美國過去的貿易開放，讓公司在南卡羅來納州的 Spartanburg 開設工廠並創造了一萬人的就業機會，並補充說該工廠每年為美國經濟增加 63 億美元。

但目前寶馬和競爭對手賓士 (Mercedes-Ben) 已經在中國和歐盟的兩個戰線上，遭遇到川普發起的貿易戰。

寶馬表示，貿易戰對中國出口產品造成相當大的成本負擔。在此之前，北京方面針對美國徵收汽車關稅，如若從歐洲進口到美國的零件也面臨關稅，美國汽車廠的盈利能力可能會進一步惡化。

寶馬表示：「完全取消美國和歐盟的汽車關稅，符合德國汽車製造商的最佳利益，因為每年將可節省約 10 億歐元 (11.6 億美元)。」

由於先前川普宣稱歐洲「在貿易方面可能與中國一樣糟糕」，本週末美國和歐盟之間針鋒相對的關稅戰爭，可能進一步升級。