〈財報〉外匯助一臂之力 輝瑞未來將專注於企業內產品開發

醫藥公司輝瑞 Pfizer (PFE-US) 週二 (31 日) 公布了優於華爾街預期的第 2 季財報。執行長 Ian Read 在受訪時提到，認為公司已進入成長其。此外，輝瑞也預計增加研發支出，並專注於小型併購上，加速向市場推出重磅級的療程與藥物。

該公司一直在考慮包括出售其非處方藥業務，並預計將在今年作出決定。輝瑞股價 12 個月來上漲了約 16%，週二股價上漲 3.45% 至 39.93 美元。

輝瑞股價日線趨勢圖

輝瑞週二將研發支出預測從 74 億美元至 79 億美範圍上調至 77 億美元至 81 億美元，試圖將幾種癌症、疼痛、和其他類別藥物帶入發展的後期階段。

輝瑞第 2 季財報顯示：

營收年增 4%，至 134.7 億美元。

每股純益 EPS 年增 28%，從去年同期的 0.51 美元，增長至每股 0.65 美元。

該公司預計到 2022 年，其管道中將有 25 至 30 種藥物獲得批准，其中包括多達 15 種是有望年銷售額達到 10 億美元。

Read 告訴分析師，該公司對大型併購案不再感興趣。2014 年欲收購阿斯利康 (AstraZeneca) 與阿勒根 (Allergan) 雙雙以失敗告終的輝瑞，希望好好專注於自己的研發管道，並將未來的併購範圍放在小型的交易上。

輝瑞研發進展 / 圖：輝瑞

在遭遇美國總統川普對醫藥價格的批評後，輝瑞公司在 7 月份表示，將推遲 40 多種藥品的漲價計畫。

在最近一個季度，輝瑞公司的業績得益於主要品牌的表現，如血液稀釋劑 Eliquis、Ibrance 乳腺癌藥物、和類風濕關節炎治療 Xeljanz。輝瑞還因美元走強而獲得 3.77 億美元的營收增長。

然而輝瑞預計外匯將成為逆風，並將今年的收入目標降至 530 億美元至 550 億美元之間。