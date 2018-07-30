人口數成長帶來商機 淡水破億元的金店面在淡水新市鎮

實價登錄揭露今年 4 月淡水有一筆店面交易總價破億，達到 1.12 億元，總坪數為 164.23 坪，這也是目前實價登錄以來，淡水區最高總價店面，但並不是在人潮最熱鬧的老街或捷運商圈，而是在一般人認為空屋率高的淡水新市鎮。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，不少人認為淡水新市鎮點燈率低，空屋多，不過從人口數來看，淡水區年年成長，從去年底的 16 萬 9597 人，今年 6 月已經達 17 萬 1339 人，其中又以新市鎮主要範圍的崁頂里，人口居淡水之冠，已逾 1.4 萬人，顯示新市鎮親民價格和整體發展性，確實對自住族群具有吸引力，而對於區域型的不動產投資人來說，精華地段店面也頗具投資價值。

今年 4 月登錄該筆破億店面位置在淡水中山北路二段，今年一月剛完工的社區「和光九泰」一二樓，因近淡水行政中心，運動中心、新市國小，而淡水輕軌年底將開通，影城也可望在年底開幕，住戶陸續進駐，商業機能逐漸成熟，該社區兩間店面主要用途登記金融機構，且另外一間店面目前為淡水一信新市分行，7 月 16 日已遷入營業，不過該筆店面交易尚未揭露。

張旭嵐分析，目前已揭露的這筆破億店面，在租賃市場開出 25 萬元月租金，如順利出租投報率為 2.6%，顯示區域型的店面產品，只要商圈有潛力，且投報符合期待，投資人還是有高度興趣。

觀察實價登錄以來，新北市淡水僅兩筆店面交易突破 1 億元大關，這兩筆交易正好都在新市鎮的中山北路二段上，張旭嵐表示，中山北路是淡水新市鎮出入的主幹道，目前已經有不少銀行，知名店家進駐，包括星巴克、全聯、燦坤等連鎖品牌，商圈發展愈趨成熟，這兩筆破億店面都是位於新住宅大樓一樓，適合業種多元，如果可以長期出租給銀行或連鎖品牌，投報可望穩坐 2% 以上。