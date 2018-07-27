〈房產〉影城業者進入戰國時代 拚拓點升級爭取娛樂商機

影城進入展店擴張時期，各大影城如火如荼進行展店動作，今年共計有 6 間影城開幕，秀泰影城今年第 2 季就開了 3 家影城，房仲業者指出，影城除和建商合作打造商場，許多在蛋白區的百貨也看準互補消費行為而引進影城，藉此延長消費者停留時間，增加消費慾望，並帶來更大商機。

信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產指出，複合式影城成為影城業多角化經營的方式，因此從蛋黃區往蛋白區，從商業區到住宅區都能見到影城插旗。

信義全球資產指出，電影業受網路盜版崛起影響，改變消費者前來電影院看電影的意願，因此影城引進 IMAX 4D，讓消費者看電影同時享受身歷其境，另外也結合餐飲在看電影時享用美食，業者藉由跨足商場，自營複合式影城商場等創造商機。

以商業區娛樂中心來說，周圍辦公環繞及商圈凝聚力，不僅是百貨公司首選，影城業者更選擇在此插旗，威秀影城首店就從一級戰區信義區打響知名度，是首家結合購物商場影城。

以住宅區消費中心來說，進駐住宅區可藉住家和周圍商圈穩定的人潮量，打造食衣住行育樂在同一地完成，7 月開幕的秀泰影城土城日月光廣場，就結合商場及住宅，靠著不同複合方式，帶來可觀的商機。

信義全球資產指出，以未來拓點策略來說，威秀影城展店選擇精華地段，每年穩扎穩打拓點，未來拓點主要以進駐百貨、outlet 方式展店為主，除在一級戰區選擇信義大遠百 A13 指標性開發案，也將進駐桃園統領、新店裕隆城、北高雄義享天地等，並效仿日本影城發展模式，首度結合室內主題樂園，增加娛樂性以及商業性。

秀泰影城選址方式，大台北從蛋白區開始發展，多半進駐百貨，未來拓點方式和以往不同的是，除與南山人壽合作打造複合式商場，也進駐住宅社區，靠著人口集中密度高，創商機。國賓影城選址方面，除進駐在商業大樓，也是全台唯一進駐離島的影城，在未來也將在台中及彰化設點。美麗華及新光影城在今年也悄悄有動靜，分別進駐淡海新市鎮和桃園華泰名品城。

信義全球資產經理王維宏分析，統計全台規劃中及興建中的影城，至少有 14 間以上，各大影城業百家爭鳴，從外資影城崛起到本土影城興起，從西門町影城一條街到影城跨界實體商場，面對眾多影城業者角逐，如何持續進化吸引人潮者，才能在影城業中佔得優勢，保持市場領先地位。