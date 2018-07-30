景氣領先指標連7跌 元大寶華示警短期景氣恐持續降溫

國發會甫公布 6 月景氣對策信號綜合判斷分數，從 2011 年 3 月後最高分 29 分驟降至 22 分，燈號中斷連 4 月綠燈，轉而亮出黃藍燈，且領先指標連 7 月下滑，元大寶華綜合經濟研究院今 (30) 日示警，由於領先指標已低於 100，且降速加快，不排除短期內景氣將繼續往降溫方向發展。

元大寶華說明，領先指標不含趨勢指數較上月下滑 0.34% 至 99.88，連續 7 個月下滑，且速度加快，未來景氣降溫速度浮現加快徵兆。

觀察 7 大領先構成項目為 2 升 5 降，結構較上月的 3 升 4 降惡化，其中，核發建照面積轉為下滑，實質半導體設備進口值、工業及服務業受僱員工淨進入率、外銷訂單指數和股價指數均持續走低。

元大寶華說明，由於未來景氣熱度將滑落的指標偏多，且領先指標不含趨勢指數稍低於 100、降速還增快，不排除短期內景氣將繼續降溫。

從同時指標來看，不含趨勢指數較上月下滑 0.43% 至 100.02，連續 7 個月下降，同樣見速度增快，反映當前景氣降溫加速；而 7 大構成項目 1 升 6 降，結構不如上月的 2 升 5 降，其中，僅批發、零售及餐飲業營業額持續上升。

元大寶華認為，雖同時指標大多數細項轉差，且降速加快反映景氣熱度下降，所幸，同時指標不含趨勢指數仍稍高於 100，顯示景氣仍舊微溫。