盤前財經大事搶先讀2018年7月30日

今日操盤前瞻

新股掛牌：百德、皇將

增資股上市：奈米醫材、群聯

股東會：研揚

法說會：中華電、美律、聯亞、盛群、GIS-KY

除權息：廣達、和碩、力麒、潤泰全、威強電、士電、直得、第一保、是方、弘裕、欣興、泰昇 - KY、大華金

〈觀察〉MLCC 揚眉吐氣 組裝代工廠成最大受害者與夾心餅乾

MLCC 漲價潮預估將持續到 2019 年，台代工廠彷彿面臨一場不會醒來的惡夢，由於毛利率低，且成長力道放緩的產品更禁不起漲價衝擊，拿不出「市價」採購，只能眼看車用電子、新興科技產品，成 MLCC 等廠優先供應對象，代工廠成為漲價潮下最大的受害者與夾心餅乾。閱讀全文...

〈觀察〉數位借貸浪潮來襲 從線下走到線上 無卡分期成下一戰場？

數位化趨勢浪潮，延燒至借貸市場，中租控股獨家與 Yahoo 奇摩購物聯手首推「無卡分期」服務，指不需要信用卡，也可以申請分期服務。而中租過去服務主要為線下實體商店，平均年撥款 75 至 100 億元，在與電商合作下，無卡分期正式從線下走到線上。閱讀全文...

台達電法說周三登場 聚焦三大重點

電源大廠台達電 (2308-TW) 本周三 (8 月 1 日) 將舉行法說，市場聚焦第二季獲利表現能否回溫，及下半年展望，另外自動化及汽車電子佈局進度，也將是觀察重點。閱讀全文...

分析師：FANG 股票還會再跌 10% 不如考慮阿里和騰訊

上週臉書 (Facebook) (FB-US) 的歷史性重挫連累了其他科技產業同行。自上週四以來，FANG 股票：Facebook、Apple (AAPL-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Alphabet (GOOGL-US)，已經流失了近 1660 億美元的市值。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉殲滅所有大空頭！締造台股新地標！

如果要以「事件分析法」邏輯，推估未來台股加權股價指數，可以攻上 12,682.41 點；這是台股歷史最高點。那對於主流股的投資選擇，最大可能應該有三大類股：一、為原來的長期趨勢，就已經非常強勁的「蘋果概念股」，台積電、鴻海、可成等。閱讀全文...



