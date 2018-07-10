〈新i鳳有消息〉新iPhone大小出爐？Ghostek流出「保護殼」設計圖

蘋果 (AAPL-US) 的新款 iPhone 即將上市，而新款 iPhone 將具有什麼特色？iPhone 手機保護殼製造商 Ghostek 已透露出將於今年 9 月上市的蘋果新款手機之尺寸設計。

圖片來源：Ghostek

今年市場普遍認為，蘋果有望在 9 月推出三款 iPhone，螢幕分別為 5.8 吋、6.1 吋和 6.5 吋，價格從 700 美元到 800 美元不等。正如所預期的那樣，背面有一個照相鏡頭，正面的全螢幕設計將會像去年的 iPhone X 一樣，預計在新發售的三款 iPhone 都會看到。

而如下圖所示，手機保護殼供應商 Ghostek 流出了裝上保護殼後的新款 iPhone 6.1 吋機型圖片；市場估計，6.1 吋機型將會是今年最便宜的 iPhone。有傳言說它的成本甚至會低於 5.8 吋的小型 iPhone。

圖片來源：Ghostek

去年秋季蘋果推出要價 999 英鎊、擁有新設計的 iPhone X。每個人都想要 iPhone X，但很少有人能買得起。因此，蘋果希望通過今年推出的 iPhone 新機來解決這個問題。

6.1 吋的 iPhone 為了應對定價，性能可能會降低，其中，該型號可能只會裝配單鏡頭相機，以及較為便宜的 LCD 螢幕。根據凱基證券分析師郭明錤的說法，他認為 6 月初 6.1 吋型號將提供灰色、白色、藍色、紅色和橙色以供選擇。

傳聞這款 6.1 吋的機型價格在 500 英鎊到 600 英鎊之間，iPhone 的價格將會更加實惠。

GBH Insights 分析師 Daniel Ive 於採訪時說到，蘋果粉絲被去年 iPhone X 的高價所驚嚇到而對於購買有所遲疑，該型號價格從 999 英鎊到 1149 英鎊不等。因此，今年蘋果將把重點放在定價的「甜蜜點」上，即將推出的三款新機銷售價格預期將訂在 600 英鎊到 800 英鎊之間。