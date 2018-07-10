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〈新i鳳有消息〉新iPhone大小出爐？Ghostek流出「保護殼」設計圖

(圖:AFP)
(圖:AFP)

蘋果 (AAPL-US) 的新款 iPhone 即將上市，而新款 iPhone 將具有什麼特色？iPhone 手機保護殼製造商 Ghostek 已透露出將於今年 9 月上市的蘋果新款手機之尺寸設計。

圖片來源：Ghostek
圖片來源：Ghostek

今年市場普遍認為，蘋果有望在 9 月推出三款 iPhone，螢幕分別為 5.8 吋、6.1 吋和 6.5 吋，價格從 700 美元到 800 美元不等。正如所預期的那樣，背面有一個照相鏡頭，正面的全螢幕設計將會像去年的 iPhone X 一樣，預計在新發售的三款 iPhone 都會看到。

而如下圖所示，手機保護殼供應商 Ghostek 流出了裝上保護殼後的新款 iPhone 6.1 吋機型圖片；市場估計，6.1 吋機型將會是今年最便宜的 iPhone。有傳言說它的成本甚至會低於 5.8 吋的小型 iPhone。

圖片來源：Ghostek
圖片來源：Ghostek

去年秋季蘋果推出要價 999 英鎊、擁有新設計的 iPhone X。每個人都想要 iPhone X，但很少有人能買得起。因此，蘋果希望通過今年推出的 iPhone 新機來解決這個問題。

6.1 吋的 iPhone 為了應對定價，性能可能會降低，其中，該型號可能只會裝配單鏡頭相機，以及較為便宜的 LCD 螢幕。根據凱基證券分析師郭明錤的說法，他認為 6 月初 6.1 吋型號將提供灰色、白色、藍色、紅色和橙色以供選擇。

傳聞這款 6.1 吋的機型價格在 500 英鎊到 600 英鎊之間，iPhone 的價格將會更加實惠。

GBH Insights 分析師 Daniel Ive 於採訪時說到，蘋果粉絲被去年 iPhone X 的高價所驚嚇到而對於購買有所遲疑，該型號價格從 999 英鎊到 1149 英鎊不等。因此，今年蘋果將把重點放在定價的「甜蜜點」上，即將推出的三款新機銷售價格預期將訂在 600 英鎊到 800 英鎊之間。

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